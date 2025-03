Disse var med i gruppechatten: – Saken viser inkompetanse på hvert nivå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Den manglende evnen til å ta ansvar, og heller angripe de som stiller faktabaserte spørsmål, er ekstremt foruroligende, sier USA-ekspert Hilde Restad til Dagsavisen.

Hun er statsviter med amerikansk utenrikspolitikk som sitt spesialområde.

Restad reagerer på hvordan Trump-administrasjonen har kommunisert i etterkant av lekkasjene fra den krypterte gruppechatten «Houthi PC small group» på meldingstjenesten Signal, hvor The Atlantic-redaktør Jeffrey Goldberg ble lagt til ved en feil.

Mandag bekreftet Det hvite hus at en journalist fikk se konfidensielle militære opplysninger ved en feil.

Trumps stab gikk ut med meldingen etter at Goldberg i The Atlantic publiserte saken med tittelen «Trump-administrasjonen sendte meg krigsplanene deres ved en feil».

– I tillegg er det ekstremt foruroligende hvor åpenbart inkompetente veldig mange i Trump-regjeringen er, sier Restad.

Førsteamanuensis ved freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole, Hilde Restad.

– Hva legger du i inkompetente?

– Hele denne saken viser inkompetanse i hvert steg og på hvert nivå, mener hun.

Disse var med i chatten:

I sin avsløring skriver Jeffrey Goldberg at det var 18 medlemmer i Signal-gruppa. Noen av dem er profilerte i Trump-administrasjonen. Andre er viktige aktører når det kommer til amerikansk sikkerhetspolitikk.

Her er noen av dem:

Øverst fra venstre: Forsvarsminister Pete Hegseth, visepresident J.D. Vance, CIA-directør John Ratcliffe, sikkerhetsrådgiver Mike Waltz, Trump-rådgiver Stephen Miller og utenriksminister Marco Rubio.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz var i chatten og har tatt på seg ansvaret for tabben.

– Jeg tar på meg hele ansvaret. Jeg satte opp gruppen. Jobben min er å sørge for at alt er koordinert, sa Waltz til Fox News.

Forsvarsminister Pete Hegseth kommuniserte også i gruppen. Det samme gjorde visepresident J.D. Vance og CIA-direktør John Ratcliffe.

Donald Trumps Midtøsten-utsending Steve Witkoff.

Trump-rådgiver Stephen Miller, utenriksminister Marco Rubio, Midtøsten-utsending Steve Witkoff, etterretningssjef Tulsi Gabbard og stabssjef i Det hvite hus, Susie Wiles, var også blant chatmedlemmene.

I tillegg var Donald Trumps kandidat til å lede USAs nasjonale kontraterror-senter, Joe Kent, med.

USAs øverste etterretningssjef Tulsi Gabbard.

Trodde ikke chatten var ekte

USA-ekspert og professor i statsvitenskap, Hilmar Mjelde, stusser over valget av kommunikasjonsplattform for de hemmeligstemplede meldingene.

– Det mest graverende er at de kommuniserte utenfor det offisielle telekommunikasjonssystemet. Det er spesialdesignet for å være verdens sikreste system nettopp for denne typen samtaler, skriver Mjelde i en e-post til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett.

The Atlantic-redaktør Goldberg trodde først at chatten ikke kunne være ekte.

– Jeg tvilte sterkt på om denne tekstgruppen var ekte, fordi jeg ikke kunne tro at lederskapet for nasjonal sikkerhet i USA ville kommunisere på Signal om forestående krigsplaner, skriver Goldberg i sin avsløring.

Meldingene i chatten inneholdt informasjon om angrepsplaner mot Jemen 15. mars. Da bombet USA Jemen med Houthi-militsen som mål.

Angrepene gikk ut på å sikre handelsrutene gjennom Rødehavet og Adenbukta, skrev VG. Store deler av verdens gass-, olje- og konteinerleveranser passerer i området rundt Suezkanalen.

Sterke reaksjoner

Saken har vekket sterke reaksjoner. En amerikansk overvåkingsgruppe har saksøkt en rekke toppledere, og Virginia-senator og demokrat Mark Warner mener forsvarsminister Pete Hegseth og sikkerhetsrådgiver Mike Waltz bør trekke seg.

Også noen republikanere har reagert kritisk. Texas-senator John Cornyn har uttrykt følgende om chat-lekkasjen, ifølge nyhetsmagasinet Time:

– Det høres ut som en enorm tabbe. Jeg mener, er det noen annen måte å beskrive det på? Jeg tror ikke man bør bruke Signal til gradert informasjon, sa Cornyn.

Montana-senator Tim Sheehy, som også er republikaner, sa følgende om lekkasjen til pressen, ifølge nyhetsnettstedet Axios:

– Well, somebody fucked up!

Deler nye meldinger

Etter at flere fra Trump-administrasjonen, inkludert Donald Trump selv, beskyldte The Atlantic for å publisere feilaktig informasjon, valgte magasinet å publisere flere tekster fra chatten onsdag.

Mandag uttalte blant annet forsvarsminister Hegseth at «ingen sendte krigsplaner» i chatten, samtidig som han beskrev Goldberg som en «lyvende og svært diskreditert, såkalt journalist».

Onsdag publiserer The Atlantic derimot et skjermbilde av det som skal være en av Hegseths meldinger i chatten fra angrepet i Jemen.

Her skriver han, i det han kaller en team-oppdatering, blant annet følgende:

«Været er gunstig. Har nettopp bekreftet med CENTCOM at vi er klare for oppdragsstart», «1215et: F-18 tar av (første angrepsgruppe)», «1345: ‘Trigger-basert’ F-18 første angrepsvindu starter».

Informasjonen Hegseth delte i Signal-chatten var svært gradert på det tidspunktet han skrev den, særlig fordi operasjonen ennå ikke var iverksatt, sier en forsvarskilde med kjennskap til den til CNN. Det bekreftes av en annen kilde som ble orientert om operasjonen i etterkant.

– Skamløsheten rår

USA-ekspert Mjelde peker på at chat-skandalen kan få konsekvenser for Trump og republikanerne med tanke på lovforslag i Kongressen.

– Slike hendelser er ydmykende for presidenten og får administrasjonen til å se inkompetent ut. Mister presidenten oppslutning på meningsmålingene, blir det vanskeligere for presidenten å få lovforslag vedtatt i Kongressen.

– Hvilke konsekvenser hadde en slik tabbe fått i andre land?

– I en vanlig presidentadministrasjon i USA hadde det vært grunn til både avskjedigelse og etterforskning. Men det får ingen konsekvenser for de involverte med mindre Trump føler dette skader ham personlig, svarer Mjelde.

Hilde Restad ved Oslo Nye Høyskole stemmer i:

– I parlamentariske systemer, som i Norge, er det vanlig å gå av og ta ansvar. I USA er det aldri noen som går av og tar ansvar. Det er litt av problemet med det amerikanske systemet. Skamløsheten rår.

