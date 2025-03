Depardieu benekter overgrep – sier han kan ha oppført seg upassende

– Jeg vil ikke gjemme meg. Det er vanskelig, sa Depardieu. Den 76 år gamle skuespilleren er den mest profilerte skikkelsen som har fått anklager rettet mot seg i den franske metoo-bølgen. Han er tiltalt for overgrep mot to kvinner.

Saken gjelder anklager om seksuelle overgrep begått under innspillingen av filmen «Les Volets Verts» i 2021. Anouk Grinberg, en fremtredende skuespiller som også medvirket i filmen, har støttet opp om anklagene fra de to kvinnene i saken, en scenograf (54) og en regissørassistent (34). Begge kvinnene hevder at Depardieu utsatte dem for seksuell vold.

– Jeg benekter alt, sa skuespilleren i retten og sa at det han var anklaget for, er helt fremmed for ham.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle gå rundt og tafse på damer, ta dem på rumpe og brystene. Jeg er ikke en sånn som gnir seg opp mot andre på metroen.

Han sa tirsdag at det er «veldig emosjonelt» for ham å være i retten i Paris. Selv om han avviser alle anklagene, erkjenner han at flere kan ha oppfattet oppførselen hans som upassende.

– Jeg har alltid blitt fortalt at jeg har en russisk karakter. Jeg vet ikke om det er på grunn av drikkingen eller taktløsheten, sa Depardieu, som også omtalte metoo-bevegelsen som et terrorvelde.

Rundt 20 kvinner har anklaget Depardieu for upassende oppførsel, men saken er den første som kommer for retten. Skuespilleren risikerer opptil fem års fengsel og bot på opp til 75.000 euro om han blir dømt.

