Vance sier han blir med kona til Grønland

Fra før er det kommet sterke reaksjoner fra Grønland og Danmark på at blant andre Vances kone er ventet til øya denne uka.

Det er tidligere opplyst at Usha Vance skulle reise til øya sammen med Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Mike Waltz og energiminister Chris Wright. Dette besøket ble betegnet som «uoffisielt».

– Ser fram til å besøke Grønland på fredag, skrev Vance tirsdag i en melding på X, der det også er en lagt ved en video av at han forteller hva han planlegger å gjøre på Grønland.

– Vil beskytte Grønlands folk

Blant annet skal han besøke den amerikanske romfartsstyrken på Grønlands nordvestkyst og «sjekke hva som skjer med sikkerheten på Grønland».

– På vegne av president Trump ønsker vi å styrke sikkerheten til folket på Grønland fordi vi mener det er viktig å beskytte sikkerheten til hele verden, sier visepresidenten.

– Dessverre synes jeg at ledere i både USA og Danmark har ignorert Grønland altfor lenge. Det har vært dårlig for Grønland. Det har også vært dårlig for sikkerheten i hele verden. Vi tror vi kan ta ting i en annen retning, sier Vance uten å underbygge påstandene.

Dansk kritikk

Det planlagte amerikanske besøket har de siste dagene vakt oppsikt i lys av president Donald Trumps Grønland-interesse. Før det var klart at visepresidenten skulle bli med, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen at hun ser «med alvor» på det kommende besøket.

Tidligere tirsdag sa hun at USA legger et uakseptabelt press på Danmark og Grønland.

– Dette kan ikke ses uavhengig av de utsagnene og meldingene vi har hørt fra amerikansk side fra januar og til nå, sa statsministeren til dansk TV 2.

– Handler ikke om Grønlands behov

– Det er åpenbart ikke et besøk som handler om hva Grønland har behov for, eller hva Grønland ønsker av besøk fra utlandet nå, legger hun til.

Både Danmark og Grønland har avvist presidentens forespørsel om å «kjøpe» øya. Grønlands regjeringssjef Mute Egede har anklaget USA for å blande seg inn i deres politiske anliggender.

– Det var så mye begeistring rundt Ushas besøk til Grønland på fredag at jeg bestemte at hun ikke kan få ha all moroa for seg selv. Så jeg skal bli med henne, sier Vance i videoen.

