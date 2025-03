USAs sikkerhetstopper grillet i Senatet om oppsiktsvekkende gruppechat

– Jeg vil ikke snakke om det fordi det blir gjennomgått av Det nasjonale sikkerhetsrådet, sa Gabbard under høringen i Senatets etterretningskomité.

Gabbard var en av flere sikkerhetstopper som deltok i en gruppechat der redaktør Jeffrey Goldberg i The Atlantic utilsiktet ble invitert inn. I gruppen ble det blant annet delt informasjon om et kommende amerikansk angrep i Jemen.

Gabbard oppga under høringen at hun var på utenlandstur da gruppechatten ble etablert. Deretter ble hun spurt om hun brukte sin private mobiltelefon i chatten, men det ville hun ikke svare på.

Trusselvurdering

Tirsdagens høring dreide seg om etterretningens trusselvurdering, men endte opp med i all hovedsak å handle om hva som skjedde da Goldberg ble invitert inn i den interne gruppechatten der en rekke hemmelige militære opplysninger ble delt.

Gabbard er etterretningsdirektør og øverste leder for USAs 18 etterretningsorganisasjoner. Også FBI-direktør Kash Patel og CIA-direktør John Ratcliffe deltok i høringen.

Alle tre fikk spørsmål om hvordan det kunne ha seg at en journalist ble inkludert i en intern samtale mellom USAs sikkerhetstopper der de delte svært sensitive opplysninger.

Goldberg fikk blant annet vite de nøyaktige målene som USA skulle angripe i Jemen, samt hvilke våpen som skulle brukes, to og en halv time før angrepene skjedde den 15. mars.

– Ikke hemmeligstemplet

Både Gabbard og Ratcliffe avviste imidlertid at det ble delt hemmeligstemplet informasjon i chatten. Gabbard nektet også å svare på om hun i det hele tatt var involvert i samtalen. Da hun ble spurt om det var meningen at det skulle være militær informasjon i chatten, viste hun til forsvarsminister Pete Hegseth, skriver CNN.

Ratcliffe erkjente på sin side at han var involvert i chatten, men sa at det han bidro med, var helt innenfor loven, og at det ikke ble delt hemmeligstemplet informasjon. Han sa også at det «selvfølgelig ikke var passende» at en journalist ble inkludert i en gruppe der medlemmer av Trump-administrasjonen diskuterte krigsplaner.

FBI-direktør Patel nektet å si om byrået vil innlede en etterforskning av hvorvidt nasjonal sikkerhetsinformasjon ble feilaktig lekket av regjeringsmedlemmer i chatten.

– Høyst uprofesjonelt

Både Gabbard og Ratcliffe måtte tåle sviende kritikk under høringen.

– Dette er pinlig. Dette er høyst uprofesjonelt. Det finnes ingen unnskyldning. Det har ikke kommet noen erkjennelse av alvoret i denne feilen, sa demokraten Jon Ossoff, en senator fra delstaten Georgia.

Det var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Waltz som inviterte Goldberg inn i chattegruppen. I et intervju med NBC tirsdag sier USAs president Donald Trump at det har vist seg at det ikke har skjedd noe alvorlig, og at han fortsatt har tillit til Waltz. Han kaller hendelsen en «glipp» – «den eneste på to måneder».

– Michael Waltz har lært en lekse, og han er en god mann, sier Trump.

I alt 18 høytstående medlemmer av Trump-administrasjonen deltok i chattegruppen.

