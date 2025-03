USA: Enig med Russland og Ukraina om våpenhvile i Svartehavet

De pågående forhandlingene mot målet om våpenhvile i Russlands angrepskrig mot Ukraina, har de siste par dagene ledet til enkelte forpliktelser, ifølge amerikanerne.

Blant annet har både Russland og Ukraina gått med på en våpenhvile i Svartehavet, opplyser Det hvite hus tirsdag.

Ukraina forstår det slik at våpenhvilen i Svartehavet trådte i kraft da USA kunngjorde avtalen, men signaler fra motparten tyder på at de ikke er av samme oppfatning.

Ukraina kommer til å holde sin del av den amerikanske avtalen med Russland og Ukraina, sier president Volodymyr Zelenskyj i en uttalelse, ifølge NTB, og Zelenskyj anser avtalen som et skritt i riktig retning.

Våpenhvile, krigsfanger og eksport

Våpenhvilen går ut på å sørge for sikker navigasjon, eliminere bruk av makt og forhindre at kommersielle fartøy brukes til militære formål i Svartehavet. Dette er den spesifikke avtalen som USA har inngått med hver av de to partene i krigen.

Under møtene i Saudi-Arabia har USA også forpliktet seg til støtte til hvert av de to landene på ulike måter, der det ser ut til at USA har strukket seg for å imøtekomme russerne.

USA og Ukraina ble enige om at USA fortsatt er forpliktet til å bidra til utveksling av krigsfanger, løslatelse av sivile fanger og tilbakeføring av tvangsflyttede ukrainske barn.

USA vil bidra til å gjenopprette Russlands tilgang til verdensmarkedet for eksport av landbruksprodukter og kunstgjødsel, senke kostnadene for sjøforsikring og forbedre tilgangen til havner og betalingssystemer for slike transaksjoner.

Ukrainas president er ifølge NTB kritisk til at USA skal støtte russisk landbrukseksport. På en pressekonferanse i Kyiv sa Zelenskyj tirsdag:

– Vi tror at dette er en svekkelse av posisjonen og en svekkelse av sanksjonene, etter vår mening, men vi vet ikke detaljene i denne delen ennå.

Trumps krav

I kunngjøringen fra Det hvite hus, er punktene det er enighet om listet opp som enighet mellom USA og hver av partene. Både Russland og Ukraina er enige med USA om å utvikle tiltak for å implementere den eksisterende avtalen om å forby angrep mot energianlegg i begge land.

Partene er også enige om at de ønsker velkommen velvilje fra andre land til å støtte gjennomføringen av energi- og sjøfartsavtalene som er inngått. Og at de vil fortsette å arbeide for å oppnå en varig og holdbar fred.

I kunngjøringen fra Det hvite hus, heter det at «USA gjentok overfor begge parter president Donald J. Trumps krav om at drapene på begge sider i konflikten mellom Russland og Ukraina må opphøre, som et nødvendig skritt mot å oppnå en varig fredsløsning. USA vil derfor fortsette å legge til rette for forhandlinger mellom begge sider for å oppnå en fredelig løsning, i tråd med avtalene som ble inngått i Riyadh».

Russlands krav

Russerne deler ikke Zelenskyjs oppfatning av at avtalen om våpenhvile i Svartehavet gjelder fra nå. Dermed er det ennå usikkert når en faktisk våpenhvile i Svartehavet vil kunne gjelde.

Avtalen vil «tre i kraft» etter «opphevelsen av sanksjonsrestriksjonene» på den russiske landbruksbanken og andre finansinstitusjoner tilknyttet den internasjonale mathandelen, og bare etter at de igjen er koblet på betalingssystemet Swift, heter det i en uttalelse fra Kreml, melder NTB.

