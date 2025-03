Unicef: Verste kolerautbrudd i Sør-Sudan på 20 år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

FNs barnefond sier det er registrert 40.000 tilfeller av kolera fra september i fjor og fram til 18. mars, «inkludert 694 dødsfall, det verste utbruddet på 20 år».

– Dette er det verste utbruddet Sør-Sudan har opplevd som selvstendig land, sier Unicef-spesialist Verity Rushton til nyhetsbyrået AFP.

Halvparten av sykdomstilfellene gjelder barn under 15 år, ifølge Unicef. Rushton legger til at en tredel av dødsfallene er barn under 14 år.

Hun sier ni av landets ti delstater er rammet. Jonglei i øst har registrert flest smittetilfeller.

Sammen med Sør-Sudan står Angola overfor det verste kolerautbruddet i det østlige og sørlige Afrika, ifølge Unicef. I Angola er det registrert over 7500 tilfeller siden 7. januar. 294 mennesker har mistet livet.