Stoltenberg avviser Redd Barnas krav om ny instruks for oljefondet

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Redd Barna ber i et brev finansministeren om å rydde opp i retningslinjene for hvor Statens Pensjonsfond Utland (SPU), bedre kjent som oljefondet, kan investere.

De viser til at fondet har milliardinvesteringer i selskap med virksomhet i de okkuperte palestinske områdene, og at Etikkrådets mener at slike investeringer er i tråd med retningslinjene som er fastsatt av Finansdepartementet.

Flere av selskapene oljefondet er tungt inne i, står også på FNs svarteliste.

Dette viser «med tydelighet at aktsomhetsvurderingene som gjøres etter disse retningslinjene ikke er henhold til de standarder som ellers finnes for næringslivet i folkeretten», mener Redd Barna.

Ber om klar instruks

– Det er nødvendig at det tas initiativ til å gjøre en revidering av det etiske rammeverket og forvaltningen av oljefondet for sikre at dette er i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser, heter det hjelpeorganisasjonens brev til Stoltenberg.

Redd Barna mener også at Etikkrådet tolker dagens retningslinjene feil og ber finansministeren komme med en klar instruks som viser til Norges forpliktelser i henhold til FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Ser ikke behov

Statssekretær Ellen Reitan (Ap) i Finansdepartementet ser ikke behov for en ny instruks.

– Vi har et faglig uavhengig Etikkråd som vurderer om selskaper Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er investert i skal utelukkes eller settes til observasjon. Dette er et godt system som det er bred støtte til, sier Reitan til NTB.

– Etikkrådet vurderer om det er en uakseptabel risiko for at et selskap har en virksomhet som kan medvirke til en stats folkerettsbrudd. Det at et selskap eller selskapets produkter har en tilknytning til de okkuperte områdene er ikke i seg selv grunnlag for utelukkelse, sier hun.

Les også: Oscar-vinnende palestinsk regissør angrepet

– Må stoppe

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa slutter opp om kravet fra Redd Barna.

– Hvis oljefondet kan investere i etnisk rensing, okkupasjon og folkemord, så er de etiske retningslinjer åpenbart for dårlige og strider med folkeretten. Da må vi fikse reglene og stoppe dette. Det ansvaret ligger nå på Jens Stoltenberg. Han bør ta det på det aller største alvor, sier hun til NTB.

SV har fremmet representantforslag i Stortinget med krav om stans i oljefondets investeringer i selskap som medvirker til Israels okkupasjon.

Les også: Det er uakseptabelt å kalle Cecilie Hellestveit en folkemordfornekter (+)

Les også: Grønland: – Det minner om annekteringen av Krim