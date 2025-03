Russland vil ha FN med i Ukraina-forhandlingene

– Vi fortsetter samtalene, og legger til verdenssamfunnet, framfor alt FN og enkelte land, sier Russlands mekler Grigorij Karasin til det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Kommentaren hans kommer dagen etter at USA og Russlands delegasjoner hadde møter i 12 timer i Saudi-Arabia mandag.

– Vi snakket om alt, det var en intens dialog, ikke enkel, men veldig nyttig for oss og amerikanerne, sier Karasin tirsdag.

Delegasjoner fra både Russland og Ukraina har separate samtaler om en våpenhvile med amerikanske diplomater i Saudi-Arabia.

– Selvfølgelig er vi langt fra å løse alt, fra å være enige om alle punkter, men det virker som denne typen diskusjon er veldig betimelig, sier Karasin.

USAs president Donald Trump vil ha en rask slutt på den nå tre år lange krigen som ble utløst av Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. Håpet er at den seneste runden med samtaler i Saudi-Arabia skal føre til et gjennombrudd.

Tidligere har Tass sitert en kilde på at en felles uttalelse om samtalene kom til å bli publisert tirsdag.

Den ukrainske delegasjonen ble igjen en ekstra dag i Riyadh for å møte USAs delegater, ifølge det en kilde sier til nyhetsbyrået Suspilne. En annen kilde har sagt til AFP at det er sannsynlig med et møte, noe som tyder på at det kan ha skjedd framgang.

