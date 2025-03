Politiken: Minst 23 ulovlig fratatt dansk statsborgerskap

I juni i fjor konkluderte Danmarks høyesterett med at en nytolkning av loven om statsborgerskap som var innført av utlendings- og integreringsdepartementet, var feil.

Den konkrete saken gjaldt en kvinne som var født i Vietnam og som fikk dansk statsborgerskap som niåring. Kvinnens far var også født i Vietnam og var dansk statsborger, mens moren hennes var fransk.

Etter nytolkningen av loven ble kvinnens danske statsborgerskap inndratt, men dette ble altså underkjent i høyesterett.

I et notat fra embetsverket til digitaliseringsminister Caroline Stage kommer det fram at det finnes minst 22 tilsvarende saker, skriver Politiken. Avisen skriver at en orientering fra utlendings- og integreringsminister Kaare Dybvad Bek sier at det reelle antallet borgere som er behandlet ulovlig, kan være høyere.

Dybvad Bek bekrefter overfor avisen at det kan være flere tilfeller der det feilaktig er gitt avslag på utstedelse av bevis på statsborgerskap.

