Palestinere demonstrerer i Nord-Gaza – krever slutt på krigen

Protestmarsjene beskrives som spontane, og enkelte av deltakerne krever også en slutt på Hamas-styret i det palestinske territoriet, opplyser øyenvitner.

Mange unge mennesker samlet seg ved Det indonesiske sykehuset i Beit Lahiya der de ropte slagord mot krigen. Demonstrantene var stort sett menn, og de ropte også «ut med Hamas» og «Hamas-terrorister», skriver nyhetsbyrået AFP.

Krigen har nå rast i snart halvannet år og ført til at over 50.000 palestinere er drept i israelske angrep, ifølge palestinske tall. I forrige uke gjenopptok Israel krigføringen etter en nesten to måneder lang våpenhvile, og angrepene har igjen krevd hundrevis av palestinske liv, mange av dem barn.

Det er sjelden det meldes om demonstrasjoner på Gazastripen. Kritikk mot Hamas er heller ikke vanlig, og gruppen er kjent for å bruke harde metoder mot palestinske opposisjonelle.

