«No Other Land»-regissør blir løslatt, opplyser hans forsvarer til AP

Ballal ble banket opp av bosettere og deretter tatt til fange av israelske soldater på den okkuperte Vestbredden mandag. Angrepet fant sted i landsbyen Susiya i Masafer Yatta-området sør for Hebron.

Ifølge øyenvitner, blant dem medregissørene Basel Adra og Yuval Abraham, ble Ballal banket kraftig opp og skadet av de maskerte bosetterne.

En gruppe amerikanske aktivister fra Center for Jewish Nonviolence var også vitne til angrepet, som ble filmet.

Ifølge den israelske avisa Haaretz angrep bosettere landsbyen i 18-tida mandag. Da innbyggerne forsøkte å jage dem bort, kom flere maskerte bosettere til og gikk løs på innbyggerne med steiner og stokker.

Bosetterne knuste bilvinduer, ødela vanntanker og overvåkingskamera.

Da israelske soldater ankom stedet, flyktet bosetterne. De jødiske amerikanske aktivistene tilkalte israelsk politi, men de grep ifølge Haaretz ikke inn.

Den israelske hæren hevdet i en kunngjøring etterpå at «flere terrorister kastet stein på israelske innbyggere og skadet bilene deres».

Filmen «No Other Land» vant tidligere i år Oscar-prisen for beste dokumentarfilm. Filmen er samprodusert av de norske produsentene Bård Kjøge Rønning og Fabien Greenberg i Antipode Films.

Den israelske hæren har bekreftet at Ballal ble tatt til fange og begrunnet dette med at han mistenkes for å ha kastet stein på israelske biler.

