FN frykter kraftig økning i hivsmitte etter Trump-kutt

Winnie Byanyima sier hun har forståelse for USAs ønske om å kutte i finansieringen av bistandsprosjekter verden over, men sier en plutselig stans kan få ødeleggende konsekvenser. Så langt har ingen givere antydet at de kan dekke inn det tapte.

Byanyima sier fjorårets UNAIDS-budsjett var på 220 millioner dollar. Halvparten av dette kom fra USA. Hun ber amerikanerne gjenoppta finansieringen så raskt som mulig.

Med mindre den amerikanske støtten gjenopprettes eller pengene dekkes inn fra andre kilder, vil det føre til ytterligere 6,3 millioner aidsrelaterte dødsfall de neste fem årene, sier Byanyima.

– Vi vil se en oppblussing av sykdommen, at den kommer tilbake. Vi vil se folk dø slik de gjorde på 1990- og 2000-tallet, advarer hun på et pressemøte.

Unaids-sjefen sier Trump kan få til en god avtale ved å la det amerikanske selskapet Gilead få distribuere sin medisin til risikoutsatte personer, noe selskapet kan tjene godt på.

