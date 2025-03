EU-topper på sjarmoffensiv til USA

De to legger opp en sjarmoffensiv for å overtale Trump til å legge vekk tollplanene, som EU mener vil være svært skadelig for handelen mellom de to kontinentene.

I Washington skal de møte høytstående representanter for den amerikanske regjeringen, blant dem USAs handelsminister Howard Lutnick og handelsutsending Jamieson Greer, melder Bloomberg.

EU utsatte i forrige uke innføringen av toll på amerikanske varer med to uker til midten av april.

Det gir mer rom for forhandlinger med USA, ifølge en talsperson for kommisjonen.

Samtidig sa Trump mandag at han snart vil kunngjøre toll på import av biler.

Han har også skapt usikkerhet ved å antyde at noen land kan slippe unna den ekstra straffetollen som USA har sagt at de vil ilegge varer fra land som legger straffetoll på amerikanske varer, skriver Bloomberg.

Les også: Norsk nobelprisvinner: – Mange amerikanske forskere er sjokkerte og redde

Les også: Grønland: – Det minner om annekteringen av Krim

Les også: Spansk Nato-forslag: – Mildt sagt problematisk for USA (+)