Ambulanseteam savnet i Gaza

Ambulanseteamet rykket inn i Tel al-Sultan-området i Rafah etter israelske luftangrep, men ble da omringet av israelske bakkestyrker.

Den israelske hæren bekrefter at soldatene åpnet ild mot ambulanser og brannmannskaper på stedet og hevdet at det i realiteten var militante palestinere som skjulte seg i kjøretøyene. Beviser for dette er ikke lagt fram.

– Siden søndag har et team med ambulansepersonell fra Palestinsk Røde Halvmåne vært savnet, etter at de var på oppdrag i Rafah. Ingen vet hvor de befinner seg, sier utenlandssjef Jørgen Haldorsen i Røde Kors.

Ifølge ham har Røde Halvmåne de siste dagene jobbet hardt og med stor fare for egne liv for å hente ut folk fra ruinene av bombede bygninger.

Mandag ble også det tydelig merkede kontoret til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Rafah angrepet. Ingen kom til skade i dette angrepet.