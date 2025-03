USAs forsvarsminister feilsendte angrepsplaner til journalist

Det hvite hus bekreftet mandag hendelsen etter avsløringen fra The Atlantics sjefredaktør Jeffrey Goldberg samme dag. Han forteller at Trump-administrasjonen ved en feil la ham til i en gruppechat på meldingstjenesten Signal. Samtalen handlet om de planlagte angrepene mot mål i Jemen lørdag 15. mars.

– Ledere for USAs nasjonale sikkerhet inkluderte meg i en gruppechat om de kommende militære angrepene i Jemen. Jeg trodde ikke det kunne stemme. Så begynte bombene å falle, skriver Goldberg i et innlegg i avisen.

Det hvite hus opplyser at de gransker hendelsen for å finne ut hvordan Goldberg utilsiktet ble lagt til.

– Jeg vet ikke noe om det. Dere forteller meg om det for første gang, sa Trump da journalister i Det hvite hus senere stilte ham spørsmål om saken.

Melding fra Hegseth

Meldingen om angrepene mot houthiene i Jemen ble sendt av forsvarsminister Pete Hegseth og kom to timer før angrepene startet 15. mars. Her sto det nøyaktig hva slags våpen som skulle brukes, hvilke mål som skulle rammes og tidspunktene.

Fire dager tidligere hadde Goldberg mottatt en forespørsel om å bli med i en chattegruppe på Signal, en kryptert meldingstjeneste som er populær blant journalister og andre som ønsker å være sikre på at ikke andre får tilgang til innholdet. Forespørelsen kom fra Michael Waltz, som er navnet til USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver.

– Jeg antok at det dreide seg om president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Jeg antok imidlertid ikke at forespørselen var fra den faktiske Michael Waltz, skriver Goldberg.

En felle?

Selv om han tidligere hadde møtt Waltz, så kunne han ikke forestille seg at Trump-administrasjonen ønsket å få kontakt med ham, gitt dens relativt anstrengte forhold til journalister. I stedet trodde han at det mest sannsynlig var noen som lot som de var Waltz i et forsøk på å lokke ham i en felle.

Goldberg aksepterte imildertid forespørselen etter å ha diskutert saken med sine kolleger, i håp om at likevel var den virkelige Mike Waltz som ønsket å utveksle meldinger om Ukraina, Iran eller et annet viktig tema.

To dager senere mottok han et varsel om at han ble innlemmet i en chattegruppe kalt «Houthi PC small group». Og i en melding til gruppen, fra «Michael Waltz», sto det at det skulle etableres en såkalt «principals committee», en ledergruppe som skulle koordinere angrepene mot houthiene.

Aldri opplevd noe lignende

– Det burde ikke være nødvendig å si det, men jeg sier det likevel, at jeg aldri er blitt invitert til et principals-committee-møte, og i løpet av de mange årene jeg har rapportert om nasjonale sikkerhetssaker, så har jeg aldri hørt om at det innkalles til ett via en privat meldingsapp, skriver Goldberg.

Etter hvert dukket det opp en rekke av Trumps nærmeste ministre og rådgivere i chatten, og Goldberg og kollegaene vurderte om det kunne være en desinformasjonskampanje, muligens fra utenlandsk etterretning ettersom de ikke kunne tro at gruppen var hva den utga seg for å være.

I ti dager har USA angrepet Houthi-kontrollerte områder i Jemen. Den første dagen ble over 50 mennesker drept. To timer før angrepene startet, ble angrepsplanene delt med en amerikansk journalist ved et uhell. Her fra hovedstaden Sanaa etter et angrep torsdag i forrige uke. (AP)

Goldberg forteller videre om hva som ble skrevet i gruppen de neste dagene, og hvordan han fikk innsyn i en rekke meldinger ment for Trump-administrasjonens internkommunikasjon.

USA fortsatte mandag sine luftangrep mot Houthi-militsen i Jemen på tiende dagen.

