Tydelig merket Røde Kors-kontor i Gaza rammet av angrep: – Ingen steder er trygge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Heldigvis ble ingen ansatte skadet i denne hendelsen, men dette har en direkte effekt på ICRCs evne til å drive sitt arbeid. ICRC fordømmer kraftig angrepet mot våre bygninger, skriver Norges Røde Kors i en pressemelding.

Samtidig er et team fra Røde Halvmåne savnet, opplyser organisasjonen.

– Siden søndag har et team med ambulansepersonell fra Palestinsk Røde Halvmåne vært savnet, etter at de var på oppdrag i Rafah. Ingen vet hvor de befinner seg, sier Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Røde Kors.

Israel har innledet en ny offensiv i byen, som ligger helt sør på Gazastripen. I helgen ga den israelske hæren ordre om at innbyggerne i deler av byen måtte evakuere.

Les også: Solbakken ser ikke parallell mellom Israel og Russland: – Et annet historisk bakteppe

Jobber på spreng for å redde liv

Ifølge Haldorsen har Røde Halvmåne de siste dagene jobbet hardt og med stor fare for egne liv for å hente ut folk fra ruinene av bombede bygninger. Samtidig har Røde Kors' feltsykehus tatt imot mange alvorlig skadede, og leger og sykepleiere har jobbet på spreng for å redde flest mulig liv.

– Kapasiteten til å behandle så mange skadede og så mange drepte er ikke til stede på Gaza, fordi mange av sykehusene har blitt stengt, og sikkerhetssituasjonen gjør at helsepersonell har problemer med å komme seg på jobb, sier Haldorsen.

Les også: Israelsk minister: Israel vil okkupere områder i Gaza permanent til gislene frigis

Ingen trygge steder

Han understreker at ingen steder i det palestinske området lenger er trygge.

– Det finnes ingen trygge steder på Gaza nå. Hele sivilbefolkningen har flyktet mange ganger, men det er ikke mulig å finne sikkerhet noe sted, sier Haldorsen, som også peker på at det ikke er kommet nødhjelp til Gaza på 22 dager.

– Røde Kors ber nå om at sivile må beskyttes og om uhindret humanitær tilgang. Sykehus, helsepersonell og de som jobber for å gi humanitær hjelp, må beskyttes. Samtidig er det livsviktig at forsyninger og nødhjelp kommer inn der behovene er størst, sier Haldorsen.

Les også: Hamas: Har skutt raketter mot Tel Aviv