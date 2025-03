Tilspisset i Tyrkia etter fengsling av Istanbul-ordfører

Etter pågripelsen sist onsdag ble Imamoglu besluttet varetektsfengslet søndag morgen. Kort tid etter ble han avsatt som ordfører i Tyrkias største by. Samme dag stemte et overveldende flertall i det sosialdemokratiske partiet CHP for å gjøre ham til partiets kandidat i presidentvalget i 2028.

Rundt 1,6 av partiets 1,7 millioner medlemmer vil ha Imamoglu på valgseddelen, sier partileder Özgür Özel. Ytterligere 13 millioner tyrkere har vist sympati gjennom en uoffisiell solidaritetsavstemning.

Den nylig avsatte ordføreren er anklaget korrupsjon og terror, men avviser selv alle anklagene. Han mener saken mot ham er politisk motivert.

Imamoglu regnes som den viktigste utfordreren til president Recep Tayyip Erdogan – som selv var ordfører i Istanbul på 1990-tallet, før han tok steget opp i rikspolitikken.

Enorme protester

Istanbul-ordføreren ble nylig også fratatt universitetsgraden sin, noe det kreves at han har for å kunne stille opp i presidentvalget.

Pågripelsen for en snau uke siden har utløst de største demonstrasjonene i Tyrkia på over et tiår. I flere dager har opptil flere hundre tusen demonstrert mot myndighetene, tross demonstrasjonsforbud og bruk av gummikuler og vannkanoner.

– Vi er vitne til en befolkning som er lei av utviklingen, og som forsøker å ta tilbake den tyrkiske rettsstaten. Sinnet er særlig stort blant studenter, sier seniorforsker Pinar Tank ved Institutt for fredsforskning (Prio) til NTB.

Vil stenge X-kontoer

– Ikke fortvil! Fortsett å kjempe, skriver CHP på X. Partiet fordømmer fengslingen som et «politisk statskupp».

Samtidig opplyser X at de har mottatt rettsordrer fra Tyrkia om å blokkere over 700 kontoer tilhørende nyhetsorganisasjoner, journalister, politikere, studenter og andre i Tyrkia.

– Vi mener denne beslutningen fra den tyrkiske regjeringen ikke bare er ulovlig, den hindrer millioner av tyrkiske brukere fra å få tilgang til nyheter og politisk diskusjon i landet sitt, skriver X' kommunikasjonsavdeling og sier selskapet motsetter seg rettsordrene.

Fordømmer

Også utenfor Tyrkia er det kraftige reaksjoner på det som skjer i Istanbul. Både Tyskland og Frankrike går hardt ut mot fengslingen av Imamoglu.

– Politisk konkurranse skal ikke skje gjennom domstoler og fengsler, sier en talsperson for det tyske utenriksdepartementet.

I Frankrike kaller utenriksdepartementet fengslingen for et angrep på demokratiet. En talsperson bemerker samtidig at Tyrkia har sagt at de vil ivareta rettighetene til opposisjonspolitikere, og legger til:

– Respekten for disse forpliktelsene er et sentralt element i våre relasjoner, så vel som i forholdet mellom Tyrkia og EU.

