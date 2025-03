Taliban gjenåpner Afghanistans ambassade i Oslo

Norge anerkjenner ikke Taliban-regimet i Afghanistan, og utenriksminister Espen Barth Eide opplyste i desember at regjeringen nedgraderte det diplomatiske forholdet til landet.

– Norge har hele tiden vært tydelige på at Taliban må ta vare på menneskerettighetene til det afghanske folk når de har tatt over styringen av landet. Det har den siste tiden kommet ytterligere restriksjoner som spesielt rammer afghanske kvinner og jenter. Derfor nedgraderer Norge de diplomatiske forbindelsene, sa Eide.

Tre måneder tidligere pakket den daværende ambassadøren Youssof Ghafoorzai sammen og forlot Oslo. Han tiltrådte før Taliban grep makten i august 2021.

Norge gjorde det klart at det var uaktuelt å si ja til en ny afghansk ambassadør fra Taliban.

– Norge forsvarer og forholder seg til folkeretten som bærebjelken for forholdet mellom stater. Etter folkeretten kan Norge nekte å motta en ny afghansk ambassadør, understreket Eide.

Gjenåpnes

For få dager siden opplyste imidlertid Taliban-regimets utenriksdepartement at ambassaden i Oslo ville bli gjenåpnet 24. mars, og at den vil bli bemannet av diplomaten Najibullah Sherkhan. Han har fått tittelen førstesekretær.

Ifølge flere medier, blant dem Afghanistan International, godtok norsk UD utnevnelsen av Sherkhan 31. januar.

Det er ikke kjent hvilken bakgrunn Sherkhan har, eller hvilken tilknytning han har til Taliban.

Ambassadens nettside er ikke oppdatert siden mars 2023 og oppgir fortsatt at Ghafoorzai er ambassadør.

«Byråkrat»

Fra afghansk side blir det understreket at Sherkhan vil tilby konsulære tjenester ved ambassaden, og fra norsk side blir han omtalt som «byråkrat» med ansvar for konsulære saker.

Barth Eide understreket i desember at beslutningen om å nekte en ambassadør fra Taliban-regimet i Oslo, ikke måtte leses som et politisk linjeskifte.

– Vi skal fortsatt ha kontakt med dem som faktisk har makten i Afghanistan, men ikke gjennom en ambassadør i Oslo. Diplomati er viktig også for kontakt med stater hvor vi er svært uenige med dem som faktisk styrer, påpekte han.

– Oppgraderer ikke

Afghanistans gjenåpning av ambassaden innebærer ikke at Norge nå oppgraderer de diplomatiske forbindelsene med Taliban-regimet, sier kommunikasjonsrådgiver Mariken Bruusgaard Harbitz i Utenriksdepartementet.

– I desember nedgraderte Norge det diplomatiske forholdet til Afghanistan, det er ingen endring på dette nå. Vi aksepterer ikke en afghansk ambassadør til Norge på grunn av menneskerettighetssituasjonen i landet. Dette er et av de sterkeste virkemidlene vi har i diplomatiet, sier hun til NTB.

– Det betyr ikke at det afghanske utenriksdepartementet ikke kan sende afghanske byråkrater på et lavere nivå for blant annet å bistå afghanere i Norge med pass og nødvendige papirer, utstede visum til hjelpearbeidere og andre mer tekniske oppgaver, legger Bruusgaard Harbitz til.

Sherkhan vil fungere som chargé d’affaires ved ambassaden, men når det gjelder spørsmål om hans bakgrunn og tilknytning til Taliban henviser hun til afghansk UD.

– Positiv utvikling

Taliban-regimet omtaler gjenåpningen av ambassaden som «en positiv utvikling», mens Afghanistan International omtaler det som «et strategisk viktig steg» for Talibans forsøk på å sikre seg internasjonal anerkjennelse.

– Denne utviklingen er et sjeldent tilfelle av formell kontakt mellom et europeisk land og en diplomat utpekt av Taliban. Norge har imidlertid, i likhet med de fleste land, ikke offisielt anerkjent Taliban-regjeringen, konstaterer Afghanistan International.

Journalisten Farzana Shah i den pakistanske avisen The Nation kaller det et betydelig skifte og et tegn på at Talibans forhold til omverdenen er i ferd med å bli normalisert.

– Dette gjør Norge til det første europeiske landet som har gjort noe slikt siden Taliban gjenvant makten i august 2021, konstaterer hun.

