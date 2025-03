Russisk nyhetsbyrå: Russland og USA skal tirsdag publisere felles uttalelse etter Ukraina-samtalene

Samtalene bak lukkede dører på Ritz Carlton-hotellet om de første skrittene mot en eventuell våpenhvile, varte i tolv timer mandag, melder russiske nyhetsbyråer.

Russland og USA kommer tirsdag til å publisere en felles uttalelse om resultatet av samtalene, ifølge det statseide nyhetsbyrået Tass, som siterer en ikke navngitt kilde på opplysningen.

Dagen før møttes amerikanske og ukrainske delegasjoner i samme by, og de samtalene ble beskrevet som «produktivt» fra ukrainsk hold.

Samtaler mellom USA og Ukraina skulle også fortsette underveis, og den amerikanske delegasjonen skulle snakke med russerne og ukrainerne hver for seg. Det ble sagt at det kan bli et nytt møte mellom de amerikanske og ukrainske delegasjonene allerede mandag, dersom møtet med den russiske delegasjonen fører til noe.

Det uttalte ukrainerne at de forventer, men mandag kveld var det ingen tegn til at samtalene ville munne ut i noen skriftlig avtale.

Svartehavet

Amerikanerne har som mål å få på plass en våpenhvile mellom Russland og Ukraina. Særlig høyt prioritert er det å få en slutt på angrep mot energiinfrastruktur, noe begge parter i prinsippet er enige om. Russland har imidlertid fortsatt å angripe ukrainske kraftverk, og Ukraina har fortsatt å angripe russiske oljeanlegg.

I tillegg vil amerikanerne utvide våpenhvilen til å gjelde skipsleier i Svartehavet. Dette har tidligere eksistert i form av den såkalte kornavtalen, som ble framforhandlet av FN for å sørge for at Ukraina kunne fortsette eksporten av korn og andre landbruksvarer som er viktige for verdens matforsyning.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov uttalte mandag at en fornyet kornavtale er på agendaen for mandagens samtaler.

Russland sendte 99 droner mot Ukraina i natt, ifølge ukrainske myndigheter. I byen Sumy ble nesten 90 mennesker, deriblant 17 barn, såret i russiske angrep mot boligbygg og utdanningsinstitusjoner, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

Senker forventningene

USA har en stor delegasjon i Riyadh med blant annet nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz og Ukraina-utsending Keith Kellogg. Den russiske delegasjonen ledes av diplomaten Grigorij Karasin og etterretningstoppen Sergej Beseda.

Russerne kom i helgen med uttalelser som senket forventningene om en rask løsning.

– Vi er kun ved begynnelsen av veien (mot våpenhvile). Det er vanskelige forhandlinger foran oss, sa Peskov til russisk TV søndag.

Snakket om atomkraftverk

Tidligere mandag kommenterte USAs president Donald Trump også de indirekte samtalene mellom Ukraina og Russland. Han sa at han tror begge parter til syvende og sist ønsker å få en slutt på konflikten.

Trump luftet i forrige uke en idé om at USA kunne ta kontroll over atomkraftverket i Zaporizjzja, som russerne okkuperer sør i Ukraina. Han fremhevet ideen igjen da han møtte pressen i Det hvite hus.

– Noen sier at USA bør eie atomkraftverket – drive det på den måten fordi vi har ekspertisen, sa Trump og la til:

– Noe sånt ville vært greit for meg.

