Redd Barna ber Stoltenberg skjerpe retningslinjene for oljefondet

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Hjelpeorganisasjonens generalsekretær Henriette Westhrin og spesialrådgiver i folkerett Mads Harlem har skrevet brev til Stoltenberg.

De to viser til oljefondets investeringer i selskap med virksomhet i de okkuperte palestinske områdene, samt Etikkrådets vurdering av at slike investeringer er i tråd med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet.

Det viser «med tydelighet at aktsomhetsvurderingene som gjøres etter disse retningslinjene ikke er henhold til de standarder som ellers finnes for næringslivet i folkeretten», mener Redd Barna.

Ulovlig okkupasjon

FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ), slo i en rådgivende uttalelse i fjor sommer fast at Israels okkupasjon strider mot folkeretten og er ulovlig.

Etikkrådet mener likevel at oljefondet kan investere i selskap med virksomhet i disse områdene, noe som går fram av rådets siste årsmelding.

Redd Barna mener Etikkrådet tolker retningslinjene feil og ber finansministeren rydde opp.

– Det er nødvendig at det tas initiativ til å gjøre en revidering av det etiske rammeverket og forvaltningen av oljefondet for sikre at dette er i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser som blant annet er omtalt i den rådgivende uttalelsen fra ICJ, heter det i brevet til Stoltenberg.

Mangelfull utredning

Sist de etiske retningslinjene for oljefondets investeringer ble endret var i 2021. Det var basert på en utredning ledet av professor Ola Mestad ved Universitetet i Oslo.

Den utredningen var mangelfull, mener Redd Barna.

– Flere av kriteriene i retningslinjene er sannsynligvis i strid med Norges forpliktelser om å sikre respekt for grunnleggende regler i folkeretten som blant annet er omhandlet i uttalelsen fra ICJ, mener de.

Redd Barna viser videre til at forvaltningen av oljefondet ifølge forskriften skal skje i henhold til retningslinjene fra FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECD.

Ber om instruks

– Norges Bank mener imidlertid at de i dag ikke kan utelukke selskaper som ikke opptrer i tråd med de skjerpede aktsomhetsvurderinger i UNGP og OECDs retningslinjer. Hvorfor dette ikke kan gjøres, er uklart når det står i mandatet at de skal følge disse retningslinjene, påpeker de.

Redd Barna ber derfor Stoltenberg komme med en klar instruks.

– Vi ber Finansdepartementet instruere Norges Bank om at sikre at oljefondet ikke er investert i selskaper som medvirker til de pågående folkerettsbruddene i de okkuperte områdene. En slik instruks vil være helt i tråd med regjeringens frarådinger til næringslivet og dermed også den rådgivende uttalelsen fra ICJ, skriver de.

