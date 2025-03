Palestinsk regissør av «No Other Land» angrepet av israelske bosettere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Regissøren skal i tillegg ha blitt pågrepet og ført bort av israelske soldater etter å ha blitt behandlet av ambulansepersonell, ifølge øyenvitner. Det israelske militæret (IDF) har ikke uttalt seg, men opplyser at de undersøker saken, skriver nyhetsbyrået AP.

Yuval Abraham, som er en av de israelske regissørene, har lagt ut en video fra stedet. Han skriver også at det er uklart hvor Ballal befinner seg.

– En gruppe med bosettere angrep nettopp Hamdan Ballal, medregissør av filmen vår. De slo ham, og han har skader på hodet og magen. Soldater stanset ambulansen han tilkalte og tok ham. Ikke noe tegn til ham siden, skriver Abraham på X.

Hendelsen skjedde i landsbyen Susiya i området Masafer Yatta, som er der handlingen i filmen utspiller seg. Bosetterne skal også ha angrepet eiendom på stedet.

Filmen, som er regissert av to israelere og to palestinere, handler om palestinske landsbyboere på den okkuperte Vestbredden og deres forsøk på å beholde hjem og jordområder som israelske myndigheter og bosettere tar kontroll over.

Filmen vant tidligere i år Oscar-prisen for beste dokumentarfilm. Filmen er samprodusert av de norske produsentene Bård Kjøge Rønning og Fabien Greenberg i Antipode Films.

Oscar-seieren har skapt sinne i Israel, og tidligere i mars ble også landsbyen angrepet av maskerte bosettere.