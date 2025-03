FN trapper ned innsatsen i Gaza og anklager Israel for angrep på FN-kontor

En bulgarsk FN-ansatt ble drept i angrepet, mens fem andre medarbeidere ble såret. Angrepet skjedde onsdag sentralt på Gazastripen. Bygningen ble brukt av FN-organet UNOPS, som jobber med minerydding.

Stéphane Dujarric, talsmann for FNs generalsekretær, sier mandag at basert på tilgjengelig informasjon, så ble angrepet forårsaket av en israelsk stridsvogn.

– Vanskelig avgjørelse

Det israelske militæret har tidligere avvist at de sto bak. De har foreløpig ikke kommentert opplysningene fra FN.

Ifølge Dujarric har FN tatt en vanskelig avgjørelse om å redusere tilstedeværelsen på Gazastripen til tross for at de humanitære behovene blir stadig større. Beslutningen innebærer at en tredel av de rundt 100 utenlandske FN-arbeiderne trekkes ut.

Han understreker imidlertid at FN ikke forlater Gaza, og peker på at organisasjonen fortsatt har rundt 13.000 lokalt ansatte palestinere som jobber for de ulike FN-organene, spesielt for FNs hjelpeorganisasjoner for palestinske flyktninger (Unrwa).

Uten nødhjelp i tre uker

FNs beslutning er tatt samtidig som Israel i over tre uker har blokkert for all nødhjelp til Gazastripen, kuttet all strømforsyning, gjenopptatt de omfattende luftangrepene og innledet bakkeoperasjoner flere steder.

Rundt 700 palestinere er drept i de israelske angrepene de siste dagene, og igjen må mange flytte på seg som følge av israelske evakueringsordre og angrep.

Israels opptrapping er et brudd på våpenhvileavtalen som ble inngått i januar.

