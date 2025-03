Ekspert om USAs Grønland-besøk: – Det minner om annekteringen av Krim

Torsdag skal Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Mike Waltz besøke Grønland sammen med en amerikansk delegasjon. Med på turen er også Usha Vance, kona til USAs visepresident J.D. Vance. Usha Vance tar i tillegg med seg sønnen, skriver NTB.

Førsteamanuensis Claus Mathiesen ved det danske Forsvarsakademiet bruker følgende sammenligning om besøket:

«Det som nå skjer på Grønland minner om tiden før annekteringen av Krim», skriver han på X. Også danske Ekstra Bladet omtaler utspillet.

Sammenligner med russiske politikere

«Amerikanske politikere vil komme i hopetall og agitere for at Grønland skal bli amerikansk. Lover at alt skal bli mye bedre», fortsetter Mathiesen, og sammenligner det med russiske politikeres adferd i 2014.

Han viser da til det som skjedde mellom Ukraina og Russland etter februar 2014. Da det ukrainske parlamentet hadde avsatt den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsj, ble Krim-halvøya invadert av Russland. Åtte år senere kulminerte konflikten i president Putins fullskala invasjon av Ukraina.

Under påskudd av militærøvelse sendte Putin spesialstyrker til halvøya i mars 2014, og kort tid etter ble regjeringskontorene og det lokale parlamentet inntatt av soldater uten uniform. En prorussisk politiker ble innsatt som «statsminister», skriver NTB.

Sterke reaksjoner

Nyheten om det forestående Grønland-besøket fra USA skaper nå sterke reaksjoner i Danmark. Statsminister Mette Frederiksen sier at hun ser alvorlig på turen.

– Besøket fra USA kan ikke ses uavhengig fra de offentlige utsagnene som har kommet, sier hun til den grønlandske avisa Sermitsiaq.

Hun understreker at Danmark ønsker å samarbeide med USA, men sier at det avhenger av gjensidig respekt blant landene.

Martin Lidegaard, som er leder for De radikale og tidligere utenriksminister i Danmark, kaller besøket for et overtramp overfor Danmark og Grønland, ifølge NTB.

– Det er et overtramp fordi det er ingen der som har invitert noen av gjestene, sier han.

Trump: Enorm nytte av å bli en del av USA

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, mener USAs president Donald Trump at befolkningen på Grønland vil dra enorm nytte av å bli en del av USA – og har hevdet på sin egen plattform TruthSocial at de «før eller senere kommer til å bli det». Trump har dessuten ikke villet utelukke bruk av økonomisk eller militær tvang for å få kontroll over Grønland, ifølge Reuters.

Trumps sønn, Donald Trump jr., dro sågar på besøk til Grønland i januar. «Gjør Grønland storslått igjen!» (Eng: Make Greenland Great Again), skrev USAs president i den forbindelse, med nikk til slagordet «Make America Great Again».

Donald Trump flørtet også i 2019, i sin første presidentperiode, med tanken om å «kjøpe hele Grønland».

