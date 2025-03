Behov for avkjøling ga rekordvekst i energibruk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etterspørselen etter strøm vokste med 4,3 prosent fra 2023. Det er nesten dobbelt så stor økning som årsgjennomsnittet det siste tiåret, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Ekstremvarme i India og Kina lå til grunn for mye av veksten, og luftkondisjonering trekkes fram som en betydelig bidragsyter. Fremvoksende økonomier og utviklingsøkonomier sto for over 80 prosent av den totale veksten på 1100 terawattimer (TWh).

Det meste av den økte etterspørselen ble dekket med fornybar energi og naturgass. Også kull og olje økte, men her var veksten lavere enn i tidligere år.

Kjernekraft fikk en liten oppblomstring, med seks nye reaktorer på verdensbasis – to av dem i Kina.

Les også: – Ingen tilregnelig person sier ja til å bli leder i Høyre (+)

Kommentar: Handelskrig er også krig, og den er verd å unngå for nesten enhver pris