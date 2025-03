Utvist sørafrikansk ambassadør vendte hjem til jubel og støtteerklæringer

Da Rasool landet på flyplassen i Cape Town søndag ble han møtt av hundrevis av mennesker som hyllet ham med sang. Rasool og kona Roseida ble omringet av jublende tilhengere, og til slutt måtte de eskorteres gjennom flyplassen av politi.

Den tidligere ambassadøren, som også representerte Sør-Afrika i USA fra 2010 til 2015 under Barack Obama, tar utvisningen fra USA med ro.

– Å bli erklært persona non grata skal ydmyke deg. Men når man kommer hjem til folkemengder og varme som dette, da vil jeg bære det som et verdighetstegn, sa han til folkemengden.

– Det var ikke vårt valg å komme hjem, men vi kommer hjem uten anger, la han til.

Han sa videre at det var viktig for Sør-Afrika å reparere forholdet til USA etter at president USA straffet landet og anklaget det for å innta en antiamerikansk holdning.

Trump utstedte forrige måned en presidentordre som kuttet all støtte til Sør-Afrika, med påstander om at landets regjering støtter Hamas og Iran, samt fører en anti-hvit politikk innenlands.

