Istanbuls ordfører varetektsfengslet i Tyrkia til tross for store demonstrasjoner

Det skjer etter den fjerde natten med masseprotester og sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti i den tyrkiske storbyen.

Fengslingen er bekreftet av Imamoglus advokat. Retten skal senere ta stilling til terroretterforskningen av den populære ordføreren, hvis forvaring har utløst Tyrkias verste demonstrasjoner på over et tiår.

– Ikke fortvil! Fortsett å kjempe, skriver opposisjonspartiet CHP på X, og fordømmer fengslingen som en «politisk statskupp».

Nyheten om Imamoglus fengsling kom samme dag som han var ventet å bli utnevnt til CHPs presidentkandidat. Ordføreren har lenge vært en av Tyrkias viktigste opposisjonspolitikere.

Det var denne avstemmingen som utløste pågripelsen. Imamoglu anses som den eneste politikeren som er i stand til å utfordre president Recep Tayyip Erdogan ved neste presidentvalg i Tyrkia i 2028.

– Gir aldri opp

Valglokalene for CHP-avstemmingen åpnet klokken 8 i morges lokal tid, og det er satt opp 5600 stemmeurner i 81 ulike tyrkiske byer. Ifølge partiet er avstemmingen åpen for alle, ikke bare deres medlemmer, i håp om å skaffe stor oppslutning om Imamoglu.

– Jeg inviterer nasjonen vår til valgurnen. Vi avgir vår stemme for å støtte president Ekrem: for demokrati, rettferdighet og framtiden, skrev Imamoglus kone Dilek Kaya Imamoglu på X, kort tid etter å ha stemt sammen med sønnen Selim.

– Vi er ikke redde og vi gir aldri opp, skrev hun videre.

Ektemannen ble pågrepet tidligere denne uken som del av en større korrupsjonsetterforskning, der over 100 personer etterforskes.

Tyrkiske myndigheter anklager Imamoglu for innblanding i korrupsjon og terror, mens kritikerne mener at anklagene er politisk motivert. Ordføreren har selv nektet for anklagene.

Terroranklagene gjelder påstander om at Imamoglu har støttet det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er terrorstemplet i Tyrkia.

Store sammenstøt

– De umoralske og grunnløse anklagene rettet mot meg er utformet for å undergrave min posisjon og troverdighet, sa Imamoglu i politiavhør i går.

CHP-leder Ozgur Ozel har sagt han og Imamoglus kone fikk tilbringe fem minutter med ordføreren etter at påtalemyndigheten avsluttet nattens avhør. Da var Imgamoglu ved godt mot, sa han.

– Han sa at denne prosessen har ført til en stor oppvåkning for Tyrkia, noe han var glad for, sa Ozel, som anslår at over en halv million mennesker deltok i protestene i Istanbul lørdag.

Tyrkisk opprørspoliti har brukt gummikuler, tåregass, pepperspray og sjokkgranater mot demonstranter i Istanbul i løpet av natten. I hovedstaden Ankara brukte opprørspolitiet vannkanoner for å presse tilbake demonstranter, mens politiet i den vestlige kystbyen Izmir blokkerte en studentmarsj på vei mot de lokale kontorene til det regjerende AKP-partiet.

«Diktatorer er feige!» og «AKP, dere kan ikke tie oss til stillhet» sto det på noen av studentenes plakater.

Det er innført demonstrasjonsforbud i Tyrkias tre største byer, og Erdogan har advart om at myndighetene «ikke vil tolerere gateterror».

