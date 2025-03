Istanbuls avsatte ordfører er fraktet til fengsel, ifølge opposisjonsparti

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Imamoglu er blitt fraktet til Marmara-fengselet, også kjent som Silivri. Fengselet ligger i den vestlige utkanten av storbyen Istanbul, som Imamoglu har vært ordfører for siden 2019.

Imamoglu ble pågrepet onsdag, før en domstol søndag morgen besluttet å varetektsfengsle ham i påvente av en rettssak. Senere søndag kunngjorde Tyrkias innenriksdepartement at han var avsatt fra posten som ordfører.

Opposisjonspolitikeren, som regnes som en reell motkandidat for president Recep Tayyip Erdogan, er anklaget for korrupsjon og terror, men nekter selv for anklagene. Han mener saken mot ham er politisk motivert.

Pågripelsen og fengslingen har utløst store demonstrasjoner rundt om i Tyrkia.

