Hamas’ politiske leder er drept i israelsk luftangrep i Gaza

Det israelske forsvaret (IDF) har ikke uttalt seg. Bardawil var tidligere talsmann for Hamas, før han ble medlem av Hamas’ politbyrå.

Reuters, som siterer Hamas-vennlige medier og ikke navngitte palestinske medier, viser også til et Facebook-innlegg fra Hamas-lederskapets medierådgiver Taher al-Nono, der han skriver at han er i sorg over Bardawils død.

Opplysningene om Bardawil er også omtalt av de israelske avisene The Jerusalem Post og Haaretz, som skriver at angrepet skjedde i Khan Younis sør på Gazastripen. De har ingen ytterligere opplysninger.

Men Al Jazeera meldte senere natt til søndag at to israelske luftangrep var rettet mot Khan Younis-området, og at Bardawil og hans kone ble drept i et av disse angrepene.

Nyhetsbyrået AP meldte tidlig søndag morgen at minst 19 palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen i løpet av natten.

X-kontoen til palestinske Quds News Network har publisert uttalelser som skal være fra Hamas selv. Der heter det at Bardawil ble drept sammen med sin kone i et telt vest for Khan Younis natt til lørdag.

Det offisielle palestinske nyhetsbyrået Wafa hadde natt til søndag ikke omtalt meldingene.

Israelske myndigheter har gjentatte gnager sagt at hovedmålet med krigen mot Hamas er å ødelegge Hamas både militært og politisk. Hensikten med gjenopptakelsen av kampene denne uken er å tvinge Hamas til å løslate resten av de israelske gislene, har statsminister Benjamin Netanyahu sagt.

Les også: Disse TV-seriene vil du se i 2025

Les også: Kunst: Feministisk fantasi eller politisk mareritt? (+)

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)