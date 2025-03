Dansk politi til Grønland i forkant av USA-besøk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er i forbindelse med besøket fra USA, bekrefter kommunikasjonssjef i Rigspolitiet, René Gyldensten, overfor Ekstra Bladet.

Hvor mange politifolk det er snakk om, er foreløpig ikke kjent. Gyldensten sier imidlertid til Ritzau at det er vanlig at en politikrets ber om bistand fra Rigspolitiet om det skal skje et besøk som krever ekstra mannskaper.

Nøyaktig hva politifolkene skal gjøre på Grønland, er ikke oppgitt. Visepolitiinspektør på Grønland, Jan Lambertsen, sier til dansk TV 2 at de håndterer den amerikanske delegasjonen som et privat besøk.

Statsministeren reagerer

Førstkommende lørdag skal USAs visepresident J.D. Vance og hans kone Usha Vance besøke Grønland sammen med president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Mike Waltz.

Det er ikke et offisielt statsbesøk, men har vakt oppmerksomhet i Danmark.

– Besøket fra USA kan ikke ses uavhengig fra de offentlige utsagnene som har kommet, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Vil «kjøpe» Grønland

Trump har gjentatte ganger hevdet at USA vil «kjøpe» Grønland, noe som har skapt sterke reaksjoner. Han har også antydet vilje til bruk av militærmakt for å få det som han vil, men har samtidig forsikret om at Grønlands innbyggere har rett til selvbestemmelse.

Dette har blitt blankt avvist både på Grønland og i Danmark.

Grønland er en del av kongeriket Danmark, men har stor grad av selvstyre, unntatt i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

