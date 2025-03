Trump fratar Kamala Harris og Hillary Clinton sikkerhetsklareringen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flere personer er fratatt sikkerhetsklareringen, blant dem tidligere visepresident Kamala Harris, som stilte som motkandidat i presidentvalget i fjor høst, og tidligere førstedame, utenriksminister, senator og presidentkandidat Hillary Clinton.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Så langt har verken Clinton eller Harris kommentert opplysningene.

Trump opphever sikkerhetsklareringen også for flere andre.

– Ikke i landets interesse

– Jeg har besluttet at det ikke lenger er i landets interesse at følgende personer får tilgang til gradert informasjon, står det i et notat fra Trump fredag kveld og som CNNs korrespondent i Det hvite hus har gjengitt på X.

I notatet ramser han opp Harris og Clinton, samt flere andre navn som tidligere er blitt kunngjort, står på nytt på listen fredag, blant dem tidligere utenriksminister Antony Blinken.

– Slem fyr. Ta fra ham tilgangene, sa Trump om Blinken i februar.

På listen står også statsadvokat Alvin Bragg på Manhattan, aktor i den såkalte hysjpengesaken mot Trump.

USAs forrige nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jacob Sullivan, er også oppført. Mange av personene på listen var høyt profilerte politiske utnevnelser som tidligere president Joe Biden sto for, men også den tidligere republikaneren Liz Cheney mister nå sikkerhetsklareringen.

Biden mistet sikkerhetsklareringen allerede 7. februar, noe Trump kunngjorde selv den gang, men står likevel oppført i Trumps nye notat.

– Joe, du har sparken

– Jeg vil alltid beskytte vår nasjonale sikkerhet. Joe, du har sparken, skrev Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social 7. februar.

Trump viste også til den såkalte Hur-rapporten fra 2024. Den ble utarbeidet av spesialetterforsker Robert Hur som beskrev Biden «som en sympatisk, velmenende eldre mann med dårlig hukommelse».

– Det er ikke behov for at Joe Biden fortsetter å få tilgang til gradert informasjon. Derfor trekker vi umiddelbart tilbake Joe Bidens sikkerhetsklarering og stanser hans daglige etterretningsorienteringer, skrev Trump i meldingen i februar.

Trump viste da til at Biden gjorde det samme mot ham etter maktovertakelsen i 2021, og at tidligere presidenter vanligvis har denne tilgangen til informasjon om rikets sikkerhet.

Vanlig å beholde sikkerhetsklarering

Trump har også sørget for at en rekke personer har mistet livvakttjenestene, inkludert tidligere forsvarsminister Mark Esper, en av partifellene som Trump røk uklar med, og tidligere denne uken fratok Trump livvaktbeskyttelse for Joe Bidens barn Hunter Biden og Ashley Biden.

I notatet fra Trump, som er delt ut av pressekontoret i Det hvite hus og sendt til ledere for ulike føderale organer, skriver Trump at personene på listen ikke lenger skal få tilgang til gradert materiale.

De får heller ikke lenger fysisk tilgang uten ledsagere til regjeringsbygninger der det kreves sikkerhetsklarering for å slippe inn.

Det er tradisjon i USA for at tidligere presidenter og nasjonale sikkerhetsrådgivere pleier å beholde sikkerhetsklarering selv etter at de har gått av.

