Treholt-vitnet Oleg Gordijevskij er død

Gordijevskij, med kodenavnet Hetman, omtales som en av de viktigste spionene under den kalde krigen.

Politiet i Surrey opplyser at 86-åringen ble funnet død 4. mars. De sier at antiterrorenheten leder etterforskningen, men at dødsfallet ikke anses som mistenkelig.

Som dobbeltagent for britisk etterretning leverte han jevnlig informasjon til britene fra han ble vervet av MI6 i 1974 til han hoppet av fra Sovjet bare noen måneder etter rettssaken mot Arne Treholt i 1985.

I over ti år ga Gordijevskijs rapporter Storbritannia uvurderlig innsikt i den sovjetiske ledelsens tankegang og KGBs hemmelige operasjoner.

På begynnelsen av 1980-tallet advarte han Vesten om at frykten i den sovjetiske ledelsen for et overraskende NATO-atomangrep hadde brakt de to sidene faretruende nær krig. Dette fikk USAs president Ronald Reagan til å dempe sin antisovjetiske retorikk, skriver nyhetsbyrået DPA.

Gordijevskij informerte britene blant annet om Arne Treholts virksomhet, og de fem sidene i Treholt-dommen der hans opplysninger var omtalt ble holdt hemmelige i flere tiår av hensyn til avhopperens sikkerhet.

