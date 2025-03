Myndighetene i Tyskland sier de fortsatt vil kjøpe F-35-fly fra USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En rekke europeiske land har kjøpt kampflyet fra amerikanske Lockheed Martin. Norge har avtale om kjøp av 52 fly, og 49 av disse er levert, ifølge Forsvaret.

I Tyskland har det oppstått bekymring rundt flyene, i kjølvannet av USAs utenrikspolitiske kursendring. Enkelte eksperter har uttrykt bekymring for om flyene har en innebygget «av-knapp» – slik at USA potensielt kan skru dem av med fjernstyring.

Dette ble fredag avvist av Mitko Müller, talsperson for det tyske forsvarsdepartementet. Han sa det ikke finnes noen slik mulighet for å skru av flyene.

Han avviste også at forsvarsdepartementet skulle holde noe krisemøte om F-35. Avisa Süddeutsche Zeitung hadde meldt at forsvarsminister Boris Pistorius hadde planer om et slikt møte.

Tyskland har bestilt 35 F-35-fly, og Müller sier dette prosjektet skal videreføres.

Les også: Kunst: Feministisk fantasi eller politisk mareritt? (+)

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)