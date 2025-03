Kraftige israelske angrep i Sør-Libanon – minst to skal være drept

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge nyhetsbyrået AP er kamphandlingene de mest omfattende i Libanon siden Israel og Hizbollah-militsen inngikk en våpenhvile i desember i fjor.

Libanons helsedepartement opplyser at en jente og én annen person er drept i byen Touline. Åtte andre er såret, og tallene beskrives som foreløpige.

– Gjengjeldelse

Militæret i Israel (IDF) sier de har rammet en rekke mål i Sør-Libanon, etter ordre fra statsminister Benjamin Netanyahu. Angrepene var rettet mot mål knyttet til Hizbollah-militsen. Både rakettartilleri og et kommandosenter skal ha blitt truffet.

Ifølge IDF var angrepene gjengjeldelse for tre raketter som ble skutt fra Libanon mot Israel.

Rakettene ble avskåret, men forsvarsminister Israel Katz erklærte at slike angrep ikke kunne tolereres.

– Et påskudd

Senere på dagen avviste Hizbollah at det var de som hadde skutt raketter mot Israel. Den iranskstøttede militsen beskyldte Israel for å bruke hendelsen som et påskudd til å angripe Libanon.

FNs fredsbevarende styrker i Libanon sier i en uttalelse at de er sterkt uroet som følge av opptrappingen.

