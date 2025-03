Israelsk opposisjonsleder truer med skattestreik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvis regjeringen bestemmer seg for å ikke følge rettens avgjørelse, vil den bli en regjering utenfor loven, sa Yair Lapid, som leder sentrumspartiet Yesh Atid, til tusenvis av demonstranter i Tel Aviv lørdag.

– Hvis det skjer, bør hele landet stoppe opp, fortsatte han, og tok til orde for å organisere en skattestreik, en organisert stans i innbetalingen av skatt, ifølge Jerusalem Post.

– Vi vil avvise enhver form for tjenestenekt, men vi vil ikke delta i ødeleggelsen av demokratiet, fortsatte han.

Lapid har tidligere sagt at regjeringens beslutning er preget av en «skamløs interessekonflikt».

Den israelske regjeringens beslutning om å avsette sjefen for sikkerhetstjenesten Shin Bet, Ronen Bar, ble fredag blokkert av landets Høyesterett. Landets riksadvokat Gali Baharav-Miara satte også foten ned.

I etterkant har Benjamin Netanyahus regjering varslet at den vil samles søndag for å gi uttrykk for mistillit mot Baharav-Miara. Hun er kjent som en krass kritiker av Netanyahu.

Statsministeren hevdet på sin side nylig at hun er en del av en «junta» som er ute etter ham.

