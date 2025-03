Europeiske land ber om umiddelbar Gaza-våpenhvile

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Gjenopptakelsen av israelske angrep på Gazastripen er et dramatisk tilbakeskritt for Gazas befolkning. Vi er sjokkert over de sivile tapene og oppfordrer til umiddelbar gjenopptakelse av våpenhvilen, står det i uttalelsen.

Israelske styrker har denne uken gjenopptatt angrepene mot Hamas-mål på Gazastripen som svar på at Hamas ikke har løslatt flere gisler.

Israel og Hamas inngikk våpenhvile 19. januar, bestående av tre faser. Den første fasen av våpenhvilen utløp 1. mars.

Brutt våpenhvile

Israel har krevd at den første fasen forlenges og at Hamas løslater flere gisler. Hamas har nektet dette og viser til at de resterende gislene skal løslates i andre fase av våpenhvilen, i tråd med avtalen som er inngått.

Ifølge avtalen fra januar skulle forhandlingene om fase nummer to være avsluttet før den første fasen utløp.

Uttalelsen fra Annalena Baerbock, Jean-Noel Barrot og David Lammy kom etter at Israels forsvarsminister Israel Katz fredag truet med å okkupere deler av Gazastripen hvis Hamas ikke setter fri resten av de israelske gislene.

– Vi ber alle parter om å gjenoppta forhandlingene og sørge for at våpenhvilen implementeres fullt ut og blir permanent, skriver de tre utenriksministrene.

Felles krav om at Hamas må miste makten

Tyskland, Frankrike og Storbritannia krever at Hamas må sette fri gislene og at Hamas «verken kan få regjere Gaza eller utgjøre noen trussel mot Israel lenger».

Også Israel har slått fast at Hamas verken kan få kontrollere Gazastripen eller true Israel mer.

– Dersom de ikke straks løslater alle gislene, vil helvetes porter bli åpnet, og de vil bli møtt med Israels fulle militære styrke både fra luften, til sjøs og på bakken, inntil de er fullstendig utslettet, sa Katz under et besøk på en israelsk militærbase tirsdag.

Gazas sivilforsvar oppgir at over 500 mennesker er blitt drept i løpet av de siste døgnene.

Blant de drepte er også flere høytstående Hamas-ledere som ifølge Hamas ble drept sammen med sine familier.

