Sudan: Regjeringshær sier de har gjenerobret presidentpalasset

Gjenerobringen kan være et viktig vendepunkt i den snart to år lange krigen mellom landets regjeringsstyrker og RSF-militsen. Regjeringen skal nå ha gjenerobret kontrollen over hele hovedstaden.

Presidentpalasset har vært under RSFs kontroll siden borgerkrigen brøt, og det var styrkens siste feste i Khartoum. De siste månedene har regjeringshæren rykket framover og inntatt stadig flere områder også utenfor hovedstaden.

– Våre styrker ødela fullstendig fiendens styrker og utstyr, og tok kontroll over store mengder utstyr og våpen, sier talsmannen Nabil Abdallah i uttalelse fredag.

Lover full seier

I sosiale medier er det lagt ut videoer som viser soldater inne i presidentpalasset. En del av bygningen ser ut til å være ødelagt, og soldatene tramper rundt på ødelagte fliser mens de bærer geværer og håndholdte rakettutskytere.

– I dag er flagget heist, palasset er tilbake, og reisen fortsetter til det er full seier, sier Sudans informasjonsminister Khaled al-Aiser i en melding på X.

Det kunne høres sporadisk skyting i Khartoum fredag, men det er ennå ikke klart om det skytes for å feire, eller om det fortsatt pågår kamper.

RSF har foreløpig ikke erkjent å ha tapt kontrollen over den svært symbolske bygningen, som er avbildet på landets frimerker og pengesedler.

RSF inntok by

RSF kunngjorde sent torsdag kveld at de hadde tatt kontroll over al-Maliha, en by som ligger i ørkenen i Nord-Darfur vest i landet, og som regnes som strategisk viktig. Den ligger 30 mil nord for storbyen El Fasher, som fortsatt er kontrollert av sudanske regjeringsstyrker, selv om den i lang tid har vært beleiret av RSF og utsettes for daglig beskyting.

Over 28.000 mennesker er drept i krigen i Sudan. Over 14 millioner er drevet på flukt, og det er blitt meldt om omfattende sult. Enkelte familier har måttet spise gress for å overleve.

Det finnes også langt høyere anslag over hvor mange liv krigen har kostet.

Delt i to

Sudan virker nå å være delt i to. Regjeringshæren kontrollerer de nordlige og østlige delene av landet, mens RSF har inntatt store deler av den vestlige og sørlige delen av Sudan.

Borgerkrigen i Sudan brøt ut i april 2023 da det oppsto splittelse innenfor en militærjunta som hadde tatt makten noen år etter den mangeårige diktatoren Omar al-Bashirs fall.

På den ene siden står general Abd al-Fattah al-Burhan, som har kommandoen over hæren, og på den andre siden hans tidligere stedfortreder Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF-militsen.

