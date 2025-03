Regjeringen godkjenner Netanyahus oppsigelse av Shin Bet-sjefen

Beslutningen ble fattet på et regjeringsmøte tidlig natt til fredag.

Netanyahu sa i en tale søndag at Israel kjemper for å overleve, og at å sparke Shin Bets leder Ronen Bar er «avgjørende for rehabiliteringen av byrået, for å oppnå alle våre krigsmål, og for å forhindre den neste katastrofen».

– På grunn av vedvarende mangel på tillit har jeg besluttet å legge fram et forslag til regjeringen om å avslutte arbeidsforholdet til Shin Bet-sjefen, sa Netanyahu.

Det endelige utfallet av saken er uklart, ettersom Israels riksadvokat Gali Baharav-Miara, som Netanyahu også forsøker å avsette, tidligere har sagt at regjeringen ikke har juridisk grunnlag for å avsette Bar.

Shin Bet har ansvar for å overvåke Hamas og andre militante palestinske grupper som gikk til angrep på Israel 7. oktober 2023 og utløste Gaza-krigen. Sikkerhetstjenesten offentliggjorde nylig en rapport der den tok ansvar for feil som ble begått i forbindelse med angrepet.

– Som leder for tjenesten bærer jeg denne tunge byrden resten av livet mitt, sa Bar da rapporten kom.

Samtidig kritiserte rapporten Netanyahu og fremholdt at regjeringens mislykkede politikk bidro til omstendighetene som muliggjorde det Hamas-ledede angrepet.

