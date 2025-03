Israelsk minister: Israel vil okkupere områder i Gaza permanent til gislene frigis

Katz kommer med uttalelsen til Jerusalem Post fredag.

Han sier også at han har instruert hæren om å ta kontroll over stadig flere områder, utstede evakueringsordre til den palestinske befolkningen og utvide de israelske buffersonene. Buffersonene skal ifølge Katz opprettes for å beskytte israelske lokalsamfunn og israelske soldater.

– Jo mer Hamas fastholder at de ikke vil løslate gislene, desto flere territorier kommer de til å miste, og de vil bli annektert av Israel, sier han.

– Hvis gislene ikke løslates, kommer Israel til å ta mer og mer av territoriet for å kontrollere det permanent, sier han videre.

Israel gjenopptok denne uken de massive luftangrepene mot Gazastripen. Etter angrep tre netter på rad hadde dødstallet torsdag kveld passert 600, ifølge palestinske helsemyndigheter. Minst 200 av ofrene skal være barn.

Samtidig har israelske bakkestyrker rykket inn langs korridoren som skiller Nord-Gaza fra resten av territoriet. De har også sendt styrker inn ved Beit Lahia helt i nord og ved Rafah helt i sør, samt utstedt evakueringsordre for den østlige delen av Gaza.

Eksperter har spekulert på om målet er å okkupere hele Gazastripen og drive 2 millioner palestinere ut.

Israel har i snart tre uker også blokkert all nødhjelp til Gaza, og for snart to uker siden ble også de siste strømforsyningene til området kuttet. Strømmen trengtes for å holde et viktig vannrenseanlegg i gang.

