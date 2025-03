Israelsk høyesterett blokkerer beslutning om å sparke landets sikkerhetssjef

I et dokument som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til, står det at domstolens midlertidige forføyning gjelder fram til ankene blir lagt fram for domstolen før 8. april.

Høyesterett tok beslutningen etter at opposisjonspartier og en ikke-statlig organisasjon har levert inn ulike klager på beslutningen. Sentrumspartiet Yesh Atid, som ledes av Yair Lapid, sier at den har anket avgjørelsen på vegne av flere partier. Partiet fordømmer regjeringens beslutning og sier den er preget av en «skamløs interessekonflikt».

– Truer Israels sikkerhet

En annen gruppering, Movement for Quality Government, kaller regjeringens beslutning for ulovlig. De mener også at den utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko for staten Israel.

Organisasjonen har tidligere vært aktiv i kampen mot Netanyahus forsøk på å svekke rettsvesenets uavhengighet.

Natt til fredag godkjente regjeringen en anmodning fra statsminister Benjamin Netanyahu om at Bar skal avsettes.

Det endelige utfallet av saken er uklart, ettersom Israels riksadvokat Gali Baharav-Miara, som Netanyahu også forsøker å avsette, tidligere har sagt at regjeringen ikke har juridisk grunnlag for å avsette Bar.

Netanyahu kritisert i rapport

Sikkerhetstjenesten Shin Bet har ansvar for å overvåke Hamas og andre militante palestinske grupper. Nylig ble det publisert en rapport der tjenesten tar ansvar for feil som ble begått i forbindelse med 7- oktober-angrepet, der rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført av militante palestinere.

I rapporten blir også Netanyahu og hans regjering kritisert for å ha ført en politikk som muliggjorde angrepet.

Forrige søndag holdt Netanyahu en tale der han sa at en avsettelse av Bar er avgjørende for at tilliten til sikkerhetstjenesten skal kunne gjenopprettes. Han sa også at avsettelsen trengs for at Israel skal kunne oppnå sine krigsmål og unngå «den neste katastrofen».

