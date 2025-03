Heathrow stengt – over 1300 flygninger berørt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NTB og Dag Høie

Brannen i transformatoren førte til strømbrudd flyplassen, som er en av verdens mest trafikkerte.

– For å ivareta sikkerheten for våre passasjerer og ansatte, har vi ikke noe annet valg enn å stenge Heathrow, sa en talsperson for lufthavnen.

Når strømmen kommer tilbake, er uklart. Hendelsen ventes å medføre betydelige driftsforstyrrelser i dagene som kommer.

– Passasjerer bør derfor ikke dra til flyplassen under noen omstendighet før den gjenåpnes, sier talspersonen videre.

Ifølge flysmart24.no var Heathrow verdens fjerde største flyplass i 2023 med sine 79,1 millioner passasjerer. Det var flest i Europa. I 2024 hadde tallet vokst til 83,9 millioner passasjerer, ifølge nettstedet UK ETA.

Åtte fly fra Oslo

Ifølge talspersonen vil flyplassen være stengt i alle fall fram til midnatt natt til lørdag.

Minst 1351 flygninger til og fra Heathrow vil bli berørt, ifølge tjenesten FlightRadar24.

Nyhetsbyrået AP skriver at flere hundre tusen passasjerer vil merke konsekvensene av stengningen.

Fredag skulle det gå åtte fly fra Oslo lufthavn til Heathrow – tre British Airways-flygninger og fem flygninger med SAS, viser Avinors oversikt.

Flyplassen opplyste tidlig fredag morgen på sitt nettsted at reisende som skulle ha dratt til Heathrow, må kontakte flyselskapene sine.

Transformatorbrann

I fjor reiste 83,9 millioner passasjerer via Heathrow, og et fly landet eller tok av på flyplassen hvert 45. sekund i gjennomsnitt.

Ifølge FlightRadar24 var det tidlig fredag morgen 120 fly i luften som var på vei til Heathrow og som i stedet ble omdirigert til andre flyplasser eller måtte vende tilbake til avgangsstedene. Det opplyste flysporingstjenesten på X.

Strømbruddet ved flyplassen skyldes en brann som startet i en transformator i Hayes, om lag 2,5 kilometer unna, natt til fredag.

Bilder fra stedet viser store flammer og tykk, svart røyk. Brannvesenet i London opplyser at de sendte ti brannbiler og rundt 70 brannkonstabler til transformatoren, som ligger på Nestles Avenue.

Årsaken til brannen er så langt ukjent.

Ifølge brannvesenet kom den første meldingen om brannen klokken 23.23. Beboere i området ble bedt om å holde vinduer og dører lukket som følge av betydelige røykmengder.

En brannkonstabel jobber med å slukke brannen i en tranformatorstasjon som forsyner en av verdens største flyplasser, Heathrow i London, med strøm. Brannen fører til at flyplassen er stengt. (BENJAMIN CREMEL/AFP)

Kommentar: Uklok reaksjon fra Hellestveit (+)

– Langvarig

Ifølge Scottish and Southern Electricity Networks dreier det seg om et omfattende strømbrudd. Rundt 16.000 strømkunder i Hayes, Hounslow og omkringliggende områder var rammet natt til fredag, viser selskapets kart.

Selskapet håper at strømforsyningen kan gjenopprettes innen fredag ettermiddag.

– Dette er en svært synlig og betydelig hendelse, og brannmannskapene våre arbeider uavbrutt under utfordrende forhold med å få kontroll over brannen så fort som mulig, sa assisterende brannsjef Pat Goulbourne natt til fredag.

– Idet vi går inn i morgentimene, ventes driftsforstyrrelsene å øke i omfang, og vi oppfordrer folk til å unngå området så langt det lar seg gjøre, sa han videre.

Les også: Er Gran Canaria ødelagt av masseturismen? Nope! (+)

Les også: Vil du dra langt i ferien? Da peker ett reisemål seg ut i 2025 (+)

---

Fakta om Heathrow

Lufthavna i London er Europas mest trafikkerte. 84 millioner mennesker reiste i fjor via Heathrow.

På verdensbasis var Heathrow den fjerde mest trafikkerte flyplassen i 2024, ifølge selskapet OAG.

I januar reiste over 6,3 millioner mennesker via Heathrow. Dette var den ellevte måneden på rad med over 200.000 passasjerer i snitt per dag.

Flyplassen åpnet i 1946 og het først London Airport. Senere ble navnet skiftet til Heath Row, som opprinnelig var navnet på en landsby som ble revet da flyplassen skulle bygges.

Fra Heathrow går det flygninger til rundt 200 destinasjoner i over 80 land. Flyplassen ligger 25 kilometer vest for London sentrum.

Kilder: AP, AFP, OAG

---