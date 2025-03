Heathrow klar til å gjenoppta flygninger senere fredag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Våre folk har jobbet utrettelig siden hendelsen for å sikre at vi kommer raskt tilbake, skriver flyplassen på X.

– Vi håper å være i full drift i morgen og vil komme med nærmere opplysninger om kort tid. Sikkerheten til passasjerene og våre ansatte er første prioritet, understrekes det i meldingen.

Passasjerer blir bedt om ikke å reise til flyplassen med mindre de har fått beskjed fra flyselskapet om å møte opp.

Heathrow sier de først vil prioritere å flytte og returnere fly.

– Vi vil jobbe sammen med flyselskapene for å få hjem passasjerer som ble sendt til andre flyplasser i Europa, opplyser Heathrow.

Flyplassen utenfor London, som er en av verdens travleste, stengte fredag etter en brann i en transformator i nærheten. Det førte til kaos i luftfarten og rammet hundretusener av passasjerer fra hele verden.

– For å ivareta sikkerheten for våre passasjerer og ansatte, har vi ikke noe annet valg enn å stenge Heathrow, sa en talsperson for lufthavnen fredag morgen.

Minst 1350 flyginger mellom Heathrow og destinasjoner i 80 ulike land, deriblant Norge, ble rammet.

