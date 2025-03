FN: 2024 det dødeligste året for migranter noensinne

Antallet migranter som dør i forsøket på å finne seg et bedre liv, har økt hvert år de siste fem årene, ifølge rapporten fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

– Bak hvert tall skjuler det seg et menneske, et menneske som har mistet livet, sier visedirektør Ugochi Daniels i IOM.

– Tragedien ved at stadig flere migranter dør over hele verden er både uakseptabel og mulig å forebygge, sier han.

I fjor døde nesten 200 flere migranter enn i 2023, da 8747 mennesker mistet livet. Aller flest døde i Asia, Afrika og Europa, der henholdsvis 2778, 2242 og 233 mennesker måtte bøte med livet.

Redd Barna slår alarm

Totalt 2452 mennesker mistet livet i ferden over Middelhavet, som er den viktigste migrasjonsruten for dem som prøver å komme seg til Europa.

Redd Barna sier en rekke migrantbarn i Europa forteller at de har blitt utsatt for alvorlig vold på reisen.

– VI har lenge advart om at det har blitt farligere å søke beskyttelse i Europa. Barn forteller at de utsettes for alvorlig vold på landegrensene, der grensevakter tvinger dem tilbake uten at de får muligheten til å søke asyl, sier spesialrådgiver for barn på flukt, Camilla Scharffscher Engeset, i Redd Barna i en kommentar til NTB.

– Dette skjer i strid med deres grunnleggende rettigheter til å søke beskyttelse, sier hun.

Store mørketall

De endelige tallene for Nord- og Sør-Amerika er ikke tilgjengelige ennå, men tall så langt viser at minst 1233 mennesker er døde.

Blant dem døde rekordmange i Karibia i 2024, der 341 menneskeliv gikk tapt, og på ferden gjennom Darien-jungelen mellom Colombia og Panama, der 174 døde. Sistnevnte er den viktigste korridoren for mennesker som forsøker å komme seg til USA.

Det antas å være store mørketall, også over savnede personer. Ifølge IOM er også identiteten til de fleste omkomne ukjent.