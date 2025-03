Erdogan: – Vi vil ikke gi etter for gateterror

Han anklager også landets største opposisjonsparti CHP for å utnytte etterforskningen mot ordfører Ekrem Imamoglu til å kaste landet ut i kaos.

– Vi vil ikke tolerere noen form for forstyrrelse av ro og orden. Vi har ikke bøyd oss for gateterror før, og vi vil ikke gi etter for vandalisme nå, sa Erdogan under den tradisjonelle vårfeiringen Nowruz fredag.

Imamogu ble pågrepet onsdag, noe som straks førte til store demonstrasjoner i Istanbul. De har siden spredt seg til byer over hele landet.

Pågripelsen skjedde få dager før CHP skulle nominere ham til partiets presidentkandidat før valget i 2018. Han er kjent som en av Erdogans fremste rivaler, og tyrkiske myndigheter har tidligere forsøkt å hindre ham fra å bli Istanbuls ordfører.

Fredag manet opposisjonen til nye protester, samtidig som myndighetene har skjerpet et demonstrasjonsforbud.

Les også: Istanbuls ordfører pågrepet: – Et kuppforsøk

Les også: Norsk student i Istanbul: – Myndighetene har stengt kollektivtransport og veier

Les også: – Putin, Trump og Erdogan er både hverandres forbilder og erkerivaler (+)