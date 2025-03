Antiterrorpolitiet etterforsker brannen som stengte Heathrow

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder Sky News.

– Vi jobber med brannmannskapene i London for å finne årsak til brannen, som fortsatt er under etterforskning. Selv om det ikke per nå finnes indikasjoner på noe straffbart, holder vi mulighetene åpne på nåværende tidspunkt, skriver London-politiet i en uttalelse til mediehuset.

– Gitt lokasjonen til transformatoren og innvirkningen denne hendelsen har hatt på kritisk nasjonal infrastruktur, er det politiets antiterrorkommando som nå leder etterforskningen, heter det videre.

De viser til at antiterrorpolitiet sitter på spesialistressurser og kapasitet som gjør at etterforskningen kan gå raskt og med minst mulig forstyrrelser.

De første meldingene om brann kom rundt midnatt natt til fredag. Brannen var i en transformator i Hayes, omtrent 2,5 kilometer fra flyplassen. Bilder fra stedet viste store flammer og tykk, svart røyk.

I 10-tiden fredag formiddag opplyste brannmannskapene at de har kontroll på den kraftige brannen, som forårsaket et omfattende strømbrudd over hele Heathrow flyplass.

Heathrow er Europas travleste flyplass og håndterer omtrent 200.000 passasjerer hver dag. Flyplassen er stengt for trafikk hele fredag, noe som rammer om lag 1300 flygninger. Det får også ringvirkninger for flere hundre tusen passasjerer over hele verden.