– Zelenskyj har vist evnen og viljen til å stå imot et enormt press

– Volodymyr Zelenskyj har vært, og er fortsatt, veldig viktig som statsleder for Ukraina, sier forsker Jakob M. Godzimirski hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen etter Volodymyr Zelenskyjs Oslo-besøk torsdag.

Zelenskyj brukte god tid på å snakke om det gode forholdet mellom Ukraina og Norge da han møtte pressen.

– Takk for det dere gjør, kjære Jonas, sa Ukrainas president på en felles pressekonferanse med Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferansen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Oslo torsdag. (Jørn H. Skjærpe)

– Dere forsto umiddelbart konsekvensen av krigen. Dere sto på rettferdighetens og den sunne fornuftens side. Vi takker dere for en veldig, veldig stor støtte, sa Zelenskyj blant annet.

– Vi deler målet ditt om et fritt Ukraina, og jeg vet at ingen vil ha fred mer enn deg og det ukrainske folket, som rammes av angrep. Din kamp har vår fulle støtte, kvitterte Jonas Gahr Støre.

Flere grunner til Zelenskyjs ros

Det er ikke tilfeldig at Zelenskyj kom med mange rosende ord om Norge, som han også har gjort ved tidligere anledninger, mener forsker Jakub M. Godzimirski hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Man kan peke på viktige grunner til at han igjen besøker Norge, og pleier forholdet til et land som Norge, sier Godzimirski til Dagsavisen om presidentens besøk og pressekonferanse.

Jakub M. Godzimirski er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Jørn H. Skjærpe)

– Det er fortsatt krig i Ukraina, og Norge kan hjelpe ham og Ukraina med politisk støtte. Norge er med i samtalene om styrking av Europas evne til å hjelpe Ukraina på veien videre. Men Norge har også mye penger, og er dessuten en produsent av våpen og særlig ammunisjon. Alt er av stor betydning for ukrainerne, fortsetter Nupi-forskeren.

Presset fra Putin og Russland

Zelenskyj har hatt en meget hendelsesrik og dramatisk periode som president etter at han kom til makten i 2019, poengterer Godzimirski. Krigen med Russland, som startet da Vladimir Putin annekterte Krim-halvøya i 2014, eskalerte voldsomt da han gikk til fullskala invasjon av Zelenskyjs Ukraina i februar 2022.

– Zelenskyj har vist både viljen og evnen til å stå imot et enormt press over lang tid. Vi må huske på at da Russland gikk til fullskala invasjon i 2022, var sannsynligvis russernes plan å bli kvitt ham, sier Godzimirski og fortsetter:

– Men i stedet for å flykte, gikk han ut i Kyivs gater første kveld og snakket til folket. Han sa ting som at «vi trenger ammunisjon, ikke bare støtteerklæringer». Det tror jeg var viktig.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Jonas Gahr Støre på torsdagens pressekonferanse. (Jørn H. Skjærpe)

Zelenskyj hadde ikke vært en «ekte» politiker før, da han vant valget i 2019, men kom fra et kunstnerisk og kreativt miljø, påpeker Nupi-forskeren.

– Der hadde han med seg sterke egenskaper som kommunikator, som har vært veldig viktig. Hans kommunikasjonsevner har vært, og er, en strategisk ressurs.

– En helt uvurderlig rolle

Samme poeng har også vært omtalt av flere andre eksperter siden invasjonen.

– Jeg kan ikke komme på en annen leder i krigstid som har vært som Zelenskyj, som flere ganger daglig legger ut beskjeder til verdenspublikummet. Han snakker til et internasjonalt publikum og har en liste med folk han takker. Noen ganger kan han komme med mer personlige beskjeder, som for noen dager siden da han blunket til publikum, sa UiO-professor Cristina Archetti til Dagsavisen i 2022.

– Zelenskyj har spilt en helt uvurderlig rolle i å mobilisere ukrainsk motstand mot invasjonen. Særlig i de skjebnesvangre første dagene og ukene (etter invasjonens start, journ.anm.) tror jeg han var helt avgjørende rolle for det videre krigsutfallet, sa statsviter og forsker Helge Blakkisrud til Dagsavisen i 2023.

Helge Blakkisrud, seniorforsker hos Nupi. (NUPI)

Og Zelenskyj står fortsatt sterkt i 2025, mener Godzimirski.

– Han kommuniserer fortsatt på en god måte, men en viktig egenskap er også at han ikke går på kompromiss på seg selv. Det kan bety at man er litt mindre fleksibel, men det har fungert forholdsvis godt for Zelenskyj.

Selv om det også har bydd på utfordringer, som på møtet med Donald Trump i Det hvite hus for noen uker siden, poengterer forskeren.

Kontrasten mellom Trump og Zelenskyj

Møtet i Det ovale kontor endte nemlig med en voldsom krangel foran verdenspressen. Siden da har de to statslederne imidlertid hatt nye samtaler, om USAs støtte til Ukraina, men også om fredssamtalene om Ukraina som USA og Russland er i gang med.

– Kontraster skaper også inntrykk, sier Jakub M. Godzimirski om det man så av Zelenskyj, Trump og Trumps visepresident J.D. Vance i Det ovale kontor.

– Selv om krangelen i Washington D.C. førte til en stor kostnad for Ukraina – i og med at USA midlertidig stanset deling av etterretningsinformasjon – ble det samtidig et historisk øyeblikk som mange vil huske. Zelenskyj ble angrepet, men i stedet for å la seg kue sto han imot – selv om han nok forsto de politiske kostnadene.

Volodymyr Zelenskyj i møtet med Donald Trump og J.D. Vance i Det ovale kontor i slutten av februar. (Mystyslav Chernov/AP)

Og politisk har det vist seg å betale seg, for Zelenskyjs oppslutning gikk opp i Ukraina etter møtet i Det hvite hus, sier Nupi-forsker Godzimirski.

– Mange ukrainere mener at selv om han ble stilt i en vanskelig posisjon, taklet Zelenskyj møtet på en måte som er sammenfallende med ukrainske interesser. Det viste at dette er en mann som ikke lar seg pille på nesen i møtet med viktige statsledere.

En må samtidig også huske at Zelenskyj er en mann som har levd under stress i flere år, sikkert med lite søvn, og med krigen «på nakken» hele veien, sier Jakub M. Godzimirski.

– Da gjør man kanskje feil noen ganger. I tillegg til å være en dyktig politiker, er han også bare et menneske, påpeker forskeren.

