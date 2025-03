Ukrainsk Amnesty-direktør: – Ingen tror på varig fred i Ukraina

– Ingen tror på varig fred i Ukraina. Selv om vi får en fredsavtale, forbereder befolkningen seg på mer krig. Dette handler bare om at Putin vil forberede seg på nye angrep, sier Veronika Velch.

Hun er i Norge noen dager denne uken, og hun satte av tid til en prat med Dagsavisen mellom besøk på Stortinget, møter med politikere og andre oppgaver.

Samme dag som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er på et besøk i Norge for å møte norske toppolitikere, og diskutere veien videre, forteller hun om hva hun tror om varig fred for Ukraina.

Tiltro til at Vladimir Putin og Donald Trumps samtaler skal føre til fred eller våpenhvile, har hun ikke.

– Man kan ikke stole på Putin og Russland, sier Velch.

Tradisjonelle russiske dukker med malte bilder av USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin. (NIKITA BORISSOV/AFP)

Sentral stemme i Ukraina

Noen tro på at Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdag skal føre fram har hun heller ikke.

– Det er Putin som avgjør. Men han vil ikke ha fred, slår hun fast.

– Tror du Donald Trump kan bidra til å skape fred?

– Jeg tviler ikke på Trumps intensjoner. Han vil være den som blir husket for å bidra til fred, sier hun.

– Men det er kun en som kan stoppe krigen. Og det er Putin. Han kan gjøre det i dag, og alt vil bli bra. Stopper ukrainerne å kjempe, betyr det slutten på Ukraina. Da tar Russland over. Problemet er at Putin ikke vil stoppe krigen. Han vil fortsette å krige, sier hun.

Telefon-trio: USAs president Donald Trump (midten) har denne uka snakka med både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin (t.h). ([SAUL LOEB, MAXIM SHEMETOV]/AFP)

Ingen tror på varig fred i Ukraina. Selv om vi får en fredsavtale, forbereder befolkningen seg på mer krig. — Veronika Velch, Amnesty Ukraina

Veronika Velch er en sentral stemme i kampen for menneskerettigheter i hjemlandet sitt, og besøker å Norge for å møte politikere og aktivister, og for å dele innsikt om hva som faktisk skjer på bakken i Ukraina.

– Jeg har ikke noe håp om at samtalene disse imellom vil føre til fred. I Putins narrativ ønsker han å ta over og ødelegge hele Ukraina, og andre i sitt imperialistiske system, sier hun.

Les også: Trump fikk ikke Putin med på våpenhvile

Ti år i USA

Velch har en lang karriere bak seg i Vesten, og har internasjonal erfaring etter over ti år i Washington, DC, samt en doktorgrad i «Free and fair elections». Men da Russland startet sin fullskala invasjon i 2022, valgte hun å reise tilbake til Ukraina for å bidra i frihetskampen.

– Jeg kunne blitt i Vesten, men for meg var det viktig å kunne bidra i hjemlandet, sier hun.

For Veronika Velch har krigen også et personlig preg.

Veronika Velch. (Aida Mahmody/Amnesty International Norge)

– Mannen min har kjempet ved fronten siden det ble fullskalakrig, og har selv vært krigsfange. Han har sett på nært hold hvordan soldater og sivile blir traumatisert av krigens grusomheter, sier hun.

– Selv har han blitt skadet alvorlig tre ganger, sier hun til Dagsavisen.

Siden krigen startet har hun kun sett ham i 15 dager.

– Jeg håper at krigen snart er over, slik at vi kan se hverandre på permanent basis. Til sammen har vi fire barn, hvorav den yngste kun er to år, sier hun.

Les også: Frykter Trump lar seg lure: – Kunne knapt ha vært verre for Ukraina

Stengte kontoret

Amnesty Ukrainas kontor i Kyiv ble stengt under de første månedene av invasjonen. Siden 2024 har Velch ledet arbeidet med å bygge dette opp igjen, og Amnesty Ukraina er i dag en sterk stemme i dokumentasjonen av krigens grove brudd på menneskerettighetene og angrep på menneskeheten.

Nå har hun en klar beskjed til verden.

– Den ukrainske befolkningen krever rettferdighet. Vi forventer at hele verden arresterer Putin så snart de får muligheten og stiller ham for retten, sier hun.

– Har du tro på at Putin vil bli arrestert?

– Jeg tror det. På samme måte som Serbias president Slobodan Milošević ble arrestert og dømt for krigsforbrytelser. Og den tidligere filippinske presidenten Rodrigo Duterte som er arrestert og beskyldt for brudd på menneskerettighetene. Han er nå i Haag, hvor saken hans skal opp for internasjonale straffedomstolen (ICC). På samme måte håper jeg Putin blir arrestert og stilt for retten, sier hun.

ICC mistenker Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i Ukraina og utstedte arrestordre på ham i mars 2023, skriver NTB. ICC rettsforfølger enkeltpersoner som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og angrepskrig.

Les også: Zelenskyj: Positiv og ærlig telefonsamtale med Trump

Foran Russland

Velch løfter fram flere forskjeller mellom Ukraina og Russland.

– Ukraina er et land som allerede ligger langt foran Russland når det gjelder demokrati, kvinners og skeives rettigheter. Amnesty vil vektlegge å undervise hele befolkningen i menneskerettigheter. Vi må forankre de verdiene vi står for enda sterkere i samfunnet, nettopp fordi vi ser hvor stor kontrasten er til det russiske styret.

Hun forteller at Amnesty Ukraina jobber aktivt med dokumentasjon av krigsforbrytelser og undervisning i menneskerettigheter. De samarbeider tett med lokale aktivister, advokater og forskere for å sikre at menneskerettighetsbrudd ikke blir glemt, men derimot dokumentert og brukt som grunnlag for rettsforfølgelse.

– Mange barn lider under krigshandlingene. Hvordan ser fremtiden ut for dem?

– De får det tøft. Og som mor selv vet jeg hvordan krigen påvirker barna. Ukrainske myndigheter kan bevise at minst 20.000 barn er kidnappet. De plasseres i spesialleire hvor de indoktrineres med russisk propaganda. Noen barn adopteres også bort til russiske familier, selv hvis de har foreldre som fortsatt er i live i Ukraina, sier Velch.

Ukraina har tidligere hevdet at 19.500 ukrainske barn befinner seg i Russland eller på russisk-okkupert territorium mot sin vilje. Ifølge ukrainske myndigheter er 1277 barn hentet hjem igjen, skrev NTB tidligere i år.

Russlands forklaring er at barn er flyttet fra krigsherjede områder for å beskytte dem.

Les kommentar: Donald Trump er i ferd med å strupe Amerika

Les også: Ekspert: – Kan ikke stole på det Trump sier om Nato (+)