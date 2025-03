Ukraina og Russland trapper opp luftangrepene

Russiske droner har kommet inn i ukrainsk luftrom fra flere retninger, ifølge luftforsvaret i Ukraina.

Ifølge lokale ukrainske myndigheter ble to personer drept og flere andre såret da Russland avfyrte over 30 glidebomber mot fylkene Sumy og Kharkiv nordøst i Ukraina. Begge fylker grenser til Russland.

Russiske angrep rammet også byen Kropyvnytskyj, som ligger hundrevis av kilometer fra frontlinjen, i fylket Kirovohrad sentralt i Ukraina.

– Kropyvnytskyj ble rammet av det mest massive angrepet fra fienden. Fredelige boligbygg ble ødelagt, sier guvernøren Andrij Raykovytsj.

Jernbanen rammet

Jernbaneselskapet Ukrzaliznytsja opplyser at de har måttet innstille driften i fylket som følge av angrepene.

– Dette er hvordan en våpenhvile fra Putin ser ut. Russland angriper sivile med stor fornøyelse, skriver Andrij Jermak i sosiale medier. Han er stabssjefen til president Volodymyr Zelenskyj.

Luftvernsirenene ble utløst i den østlige delen av Ukraina allerede onsdag kveld. Ifølge landets luftvåpen har russerne brukt 171 angrepsdroner. 75 av dem skal ha blitt skutt ned av ukrainsk luftvern, men ytterligere 63 ble avskåret ved hjelp av elektronisk jamming eller de kom på avveie av andre grunner.

Angrep mot russiske flybase

Russland sier på sin side at de har skutt ned 132 ukrainske angrepsdroner i flere russiske regioner.

Angrepene skal blant annet ha vært rettet mot fylket Saratov og byen Engels, som ligger ved elven Volga sørvest i Russland. Ifølge guvernøren Roman Busargin er angrepet det største mot regionen noensinne. Han sier også at det begynte å brenne på en militær flyplass der blant annet store russiske bombefly av typen Tupolev Tu-160 er stasjonert. Byen ligger om lag 70 mil fra frontlinjen i Ukraina.

Russlands sentrale myndigheter oppgir at to personer ble såret, og at angrepet ødela skoler og et sykehus.

