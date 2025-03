Tesla-investor mener at Elon Musk må gå av

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et intervju med Sky News sier Gerber at Musk har mistet fokus på grunn av sine mange interesser, som blant omfatter rollen som rådgiver for USAs president Donald Trump.

– Jeg tror at Tesla trenger en ny administrerende direktør, og i dag har jeg bestemt meg for at jeg skal begynne å si det, og dette er det første stedet jeg gjør det, sier Gerber i intervjuet.

Gerber sier at Musk enten bør gå av som Tesla-sjef, eller gi slipp på den nye rollen som rådgiver for Trump.

– Det er på tide at noen styrer Tesla. Selskapet har vært neglisjert altfor lenge. Det er for mange viktige ting som Tesla gjør, så enten må Elon komme tilbake til Tesla og være administrerende direktør og gi slipp på de andre jobbene, eller så må han fokusere på regjeringen og fortsette med det, men da finne en egnet ny Tesla-sjef, sier investoren.

Han mener at bilprodusenten er krise, med fallende salg og omdømmetap knyttet til Musks kontroversielle uttalelser og samarbeid med Trump.

– Selskapets rykte har nå blitt ødelagt av Elon Musk. Salget faller, så ja, dette er en krise. Man kan ikke selge det som bokstavelig talt er det beste produktet på markedet når toppsjefen er så splittende, sier Gerber.

Teslas markedsverdi har falt med over 800 milliarder dollar siden desember.

