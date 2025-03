Israel gjeninnfører blokade av Nord-Gaza

Israelske bakkestyrker har de siste dagene igjen rykket framover langs Netzarim-korridoren som i lang tid sperret veien mellom den nordlige og sørlige delen av Gazastripen.

Torsdag kom ordren om at palestinere ikke lenger får reise til Nord-Gaza, et område som utgjør om lag en tredel av Gazastripen, og som også omfatter Gaza by, territoriets største by.

Det israelske militæret har uttalt at framrykkingen langs korridoren skal skape en delvis buffersone mellom nord og sør. Hamas har på sin side kalt bakkeoffensiven et «nytt og farlig brudd» på den to måneder lange våpenhvilen.

Israel har denne uken også beordret palestinere til å forlate den østlige delen av Gazastripen.

Siden natt til tirsdag har Israel igjen gjennomført massive luftangrep mot Gazastripen. Ifølge palestinske helsemyndigheter er over 700 personer drept og over 900 såret i angrepene.

Israel har tidligere blokkert tilgangen til Nord-Gaza i månedsvis, samtidig som store områder ble lagt i grus, og nødhjelpsforsyninger i stor grad ble blokkert.

Les også: – Det som før var hårreisende, er i ferd med å bli normalisert (+)

Les også: Uklok reaksjon fra Hellestveit (+)