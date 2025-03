AP: Trump vil legge ned utdanningsdepartementet

Opplysningen kommer fra en ikke navngitt tjenesteperson i Det hvite hus, melder AP. Onsdag 5. mars meldte storavisen The Wall Street Journal det samme. Da het det at presidentordren skulle signeres torsdag 6. mars.

AP viser til et utkast fra Det hvite hus der det fremgår at utdanningsminister Linda McMahon via presidentordren skal få ordre om «å ta alle nødvendige skritt for å legge til rette for nedleggelsen av utdanningsdepartementet og tilbakeføre utdanningsmyndigheten til delstatene, samtidig som man fortsetter å sikre effektiv og uavbrutt levering av tjenester, programmer og ytelser som amerikanere er avhengige av».

Også The Wall Street Journal viste til dette utkastet for over to uker siden.

En nedleggelse av departementet blir imidlertid sett på som lite sannsynlig uten at Kongressen gir grønt lys, ettersom departementet ble opprettet av Kongressen i 1979.

Trump har kalt utdanningsdepartementet sløsende og sagt at det er en institusjon full av liberal ideologi. Hans administrasjon har allerede startet arbeidet med å slanke departementet gjennom oppsigelser og kutt i ulike programmer.

